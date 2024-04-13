Стало відомо, коли служба 112 запрацює по всій Україні

Номери профільних екстрених служб працювати продовжать

Єдиний телефонний номер для всіх надзвичайних ситуацій – служба 112 запрацює по всій Україні вже до кінця року. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Як повідомляється, наразі лінія 112 працює вже у двох макрорегіонах України – центральному та західному.

«У травні очікується запуск центру Служби 112 у Дніпрі, а у вересні – в Одесі. Центри покриватимуть східні та південні регіони України відповідно», – йдеться в повідомленні.

112 – це «єдине вікно» для звернення громадян, які опинилися у надзвичайній ситуації. Воно використовується як альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 та 104, дозволяючи не витрачати час на те, щоб дзвонити у кожну службу окремо.

Зазначається, що громадяни можуть звертатися за допомогою з будь-якого куточка України. Виклик за номером 112 перенаправляється до служб екстреної допомоги.

До того ж, на лінію 112 можуть звертатися і люди з порушеннями слуху чи мовлення. Для цього необхідно надіслати повідомлення на номер 112. Після цього надійде посилання на відеозв’язок з операторами, які володіють жестовою мовою.

Міністерство додає, що номери профільних екстрених служб 101, 102, 103 і 104 продовжать працювати й після 2024 року.

Нагадаємо, у вересні 2023 року в Київській області повноцінно запрацював єдиний телефонний номер для всіх надзвичайних ситуацій – служба 112.

У грудні телефонний номер запрацював у п'ятьох регіонах України. Виклик екстрених служб за єдиним номером 112 доступний у Львівській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.