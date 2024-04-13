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Стало відомо, коли служба 112 запрацює по всій Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Стало відомо, коли служба 112 запрацює по всій Україні
Виклик за номером 112 перенаправляється до служб екстреної допомоги
фото з відкритих джерел

Номери профільних екстрених служб працювати продовжать

Єдиний телефонний номер для всіх надзвичайних ситуацій – служба 112 запрацює по всій Україні вже до кінця року. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Як повідомляється, наразі лінія 112 працює вже у двох макрорегіонах України – центральному та західному.

«У травні очікується запуск центру Служби 112 у Дніпрі, а у вересні – в Одесі. Центри покриватимуть східні та південні регіони України відповідно», – йдеться в повідомленні.

112 – це «єдине вікно» для звернення громадян, які опинилися у надзвичайній ситуації. Воно використовується як альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 та 104, дозволяючи не витрачати час на те, щоб дзвонити у кожну службу окремо.

Зазначається, що громадяни можуть звертатися за допомогою з будь-якого куточка України. Виклик за номером 112 перенаправляється до служб екстреної допомоги.

До того ж, на лінію 112 можуть звертатися і люди з порушеннями слуху чи мовлення. Для цього необхідно надіслати повідомлення на номер 112. Після цього надійде посилання на відеозв’язок з операторами, які володіють жестовою мовою.

Міністерство додає, що номери профільних екстрених служб 101, 102, 103 і 104 продовжать працювати й після 2024 року.

Нагадаємо, у вересні 2023 року в Київській області повноцінно запрацював єдиний телефонний номер для всіх надзвичайних ситуацій – служба 112.

У грудні телефонний номер запрацював у п'ятьох регіонах України. Виклик екстрених служб за єдиним номером 112 доступний у Львівській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.

Теги: МВС телефон

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