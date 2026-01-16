Рік після втечі Брагінського. Що відомо про кримінальні справи ексначальника метро Києва

Рік тому Брагінський перетнув кордон на підставі підробленого висновку військово-лікарської комісії

Сьогодні, 16 січня 2026 року, минає рік з моменту втечі за кордон колишнього начальника комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктора Брагінського. За даними офіційного ресурсу Національної поліції України, Брагінський і досі перебуває у статусі особи, яка переховується від органів досудового розслідування. «Главком» зібрав усі подробиці справи, що стала одним із найгучніших корупційних скандалів столиці за останній час.

Втеча через «хворобу»

Рік тому стало відомо, що Брагінський перетнув кордон на підставі висновку військово-лікарської комісії (ВЛК). Слідство встановив, що документ був підробленим: чиновника виключили з обліку через нібито «невиліковну хворобу». Поліція почала розслідувати це як окреме кримінальне провадження, в рамках якого в офісах метрополітену проходили обшуки.

Аварія на «синій» гілці та мільйонні збитки

Головна претензія правоохоронців до Брагінського – службова недбалість, що призвела до підтоплення тунелів між станціями «Деміївська» та «Либідська».

Як заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко, посадовці КП «Київський метрополітен» зазделегідь знали про аварійність тунелю між станціями «Деміївська» і «Либідська», але приховували це. Зі змісту розмови, зафіксованої 4 грудня 2023 року, випливає, що начальник метрополітену повідомив про появу піску разом із водою між станціями «Либідська» та «Деміївська» у жовтні-листопаді 2023 року, що призвело до утворення тріщин у тунелі. Зазначені записи доводять, що відповідальні посадові особи метрополітену, на яких покладено обов’язок цілодобового моніторингу стану тунелів, не вжили належних заходів реагування. В результаті чого у грудні 2023 року між станціями «Деміївська» та «Либідська» сталася аварійна ситуація, внаслідок якої було порушено герметичність конструкцій тунелю, що спричинило протікання води, потрапляння піску та підтоплення. Через загрозу безпеці пасажирів довелось повністю зупинити рух потягів на окремих ділянках синьої гілки метро.

Сумарна шкода міському бюджету через зупинку руху та недоотримані доходи метро склала понад 164 млн грн.

Слідство вважає, що Брагінський ігнорував дефекти конструкцій, що призвело до появи тріщин та критичного прориву води у грудні 2023 року.

Схеми на кабелях та оливі

Поки Брагінський перебуває у розшуку, правоохоронці продовжують перевіряти підрядників, які працювали під його патронатом. Зокрема, у 2025 році підозру отримав директор ТОВ «ТД Київенергокомплекс». Компанія замість дорогих іспанських кабелів проклала дешевші українські. Правоохоронці встановили, що задля цього укладалися договори міни та купівлі-продажу таких кабелів. Однак, при цьому, слідчим стало відомо, що визначені іспанські кабелі не проходили митне імпортне оформлення в Україні – тобто, вочевидь, фізично підрядник не купляв їх. Правоохоронці прямо називають це «імітацією заміни», внаслідок якої міському бюджету були нанесені збитки на суму 2,7 млн грн.

17 жовтня 2025 року в цій справі було вручено першу підозру. Її отримав директор ТОВ «ТД «Київенергокомплекс». Йому офіційно інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном). 23 жовтня 2025-го Солом’янський районний суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді застави в сумі 242,1 тис. грн – після її внесення підозрюваний мав до 17 грудня 2025 року прибувати до слідчого та суду за кожною вимогою, повідомляти їм про місце свого проживання, здати свій закордонний паспорт тощо. Надалі, 17 грудня, такі заходи для підозрюваного було продовжено на місяць – до 17 січня 2026 року.

8 грудня правоохоронці повідомили про підозру другому фігуранту – одному з підприємців, який начебто брав участь у імітації зміни кабелю. Йому було офіційно інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України – тобто, пособництво у заволодінні майном. Невдовзі йому було обрано такий же запобіжний захід з такою ж сумою застави.

Паралельно розслідується закупівля метрополітеном оливи у ТОВ «КСМ Трейд» на 10 млн грн, де кошти, за версією СБУ, виводилися у тінь через фіктивні фірми. Відповідний договір було укладено 11 травня 2023 року, коли метрополітен очолював Віктор Брагінський.

За інформацією слідчих, «КСМ Трейд» є однією з компаній, яка була зареєстрована невстановленою групою осіб «для забезпечення діяльності протиправного механізму з заволодіння бюджетними коштами шляхом надання переваг підконтрольним суб’єктам господарської діяльності та забезпечення їхньої перемоги під час участі у оголошених КП «Київський метрополітен» публічних закупівлях за цінами, що значно вище ринкових».

За попередніми висновками, зазначена товариство могло виводити отримані від столичної «підземки» кошти у тіньовий сектор економіки для подальшого обготівкування та розподілення між учасниками злочинного механізму – за допомогою здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій, які носять «фіктивний» характер, з суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки «фіктивності». До слова, ці дані Нацполіції передало Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.

Ще 61 млн грн збитків зафіксовано при капітальному ремонті тунелів Святошинсько-Броварської лінії через завищення цін на кабельно-провідникову продукцію у 2-3 рази. Купівля кабелів відбувалася через ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика», ця компанія що входить до оточення Віктора Брагінського

Від розслідування Bihus.Info до розшуку МВС

Кар’єра Брагінського, який очолював метрополітен 10 років, обірвалася у березні 2024-го після журналістського розслідування Bihus Info про елітні квартири та землю його родичів. 15 березня директор столичного метро написав заяву на звільнення. Згодом він склав мандат депутата Київради (фракція «УДАР»), а вже у грудні 2024-го офіційно потрапив до бази розшуку МВС, де перебуває й досі.

За даними правоохоронців, Віктор Брагінський є особою, яка переховується від органів досудового розслідування дані: МВС

Що відомо про Віктора Брагінського?

Віктору Брагінському 40 років, він народився та проживає у Києві. Має три вищі освіти:

у 2004 році отримав звання молодшого лейтенанта юстиції у військовому інституті Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка;

у 2005 році здобув кваліфікацію юриста в Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України;

у 2013 році здобув ступінь спеціаліста у Національному транспортному університеті за спеціальністю «економіка підприємства».

У 2014 здобув науковий ступінь кандидата наук в Національній академії державного управління при Президентові України.

З 2005 по 2010 рік Брагінський працював на різних керівних посадах у різних компаніях. Серед них - ДП «Бердянський морський торговельний порт», НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Енергетичні проекти-Інтернешнл Консалтинг», ДП «Укрінтеравтосервіс», а також Київська облдирекція «Укрпошти» та ін.

16 липня 2014 року київський міський голова Віталій Кличко призначив Віктора Брагінського начальником КП «Київський метрополітен». Це комунальне підприємство віднесене до сфери управління КМДА. Керівника Київського метрополітену призначає київський міський голова за результатами конкурсу.

Міський голова Києва Віталій Кличко і начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський фото з відкритих джерел

25 жовтня 2020 року обраний до Київради за 9 округом від партії Віталія Кличка «УДАР». Входить до постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

Серед особливостей декларації за 2019 рік сайт НАЗК підрахував, що заощадження у готівці чиновника перевищують 5 млн грн.

Главком писав, що комунальне підприємство «Київський метрополітен» під керівництвом Віктора Брагінського уклало контракт на 1 млрд грн із компанією, якою володіє балерина Київського театру опери та балету. Жінка ніколи не була причетна до роботи тепломереж, натомість має родинні зв'язки з бізнес-партнером ексдиректора метрополітену Віктора Брагінського.

Раніше повідомлялося, що у столиці судитимуть посадовицю Київського метрополітену, яка через службову недбалість завдала матеріальних збитків комунальному підприємству. Під час проведення капітального ремонту бази відпочинку «Метро», порушниця погодила надану на перевірку підрядною організацією кошторисну документацію, у якій була завищена вартість оплати праці робітників. Внаслідок таких дій комунальному підприємству «Київський метрополітен» було завдано понад 300 тисяч гривень збитків.

До слова, міська влада та комунальне підприємство «Київський метрополітен» у судовому порядку вимагають стягнення майнової шкоди з акціонерного товариства «Київметробуд» – колишнього підрядника будівництва метро на Виноградар, який у 2018-2023 роках здійснював будівельні роботи на об’єкті.