РФ атакувала Одещину ракетами і дронами, є прильоти (фото)

Уночі сили ППО збили чотири дрони над Одещиною

Увечері 10 листопада російські терористи атакували Одещину ракетами, після чого запустили ударні безпілотники типу Shahed. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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«Ракетами ударили двічі по Одеському району. Окупанти поцілили по дачному кооперативу. Постраждало троє людей, 96-річна жінка госпіталізована, стан стабільний. Також є влучання у припортову інфраструктуру, люди не постраждали», – розповів він.

Після ракет терористи запустили ударні БпЛА. «Сили ППО збили чотири дрони, проте відбулось влучання по будівлях, що не використовувались, поранених немає», – повідомив Кіпер.

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Прокурори Одещини документують наслідки ворожих ударів. Пошкоджено низку приватних будинків, господарчих споруд, автівки містян та об’єкт припортової інфраструктури.

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фото: Одеська обласна прокуратура

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, ввечері 10 листопада в Одеській області прогриміли вибухи. Через російські обстріли постраждали три людини.