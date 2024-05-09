Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Звільнення міністрів та призначення Залужного послом у Британії. Головне за 9 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Звільнення міністрів та призначення Залужного послом у Британії. Головне за 9 травня
колаж: glavcom.ua

Верховна Рада звільнила Миколу Сольського та Олександра Кубракова з посади міністрів

Російські загарбники зруйнували дві ГЕС, Верховна Рада звільнила Сольського та Кубракова, Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії. «Главком» склав добірку новин 9 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Російські загарбники зруйнували дві ГЕС

Унаслідок російської атаки по території України 8 травня, дві гідроелектростанції виведено з експлуатації.

Як повідомила пресслужба «Укренерго», 8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів

Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони України

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Управління державної охорони Сергія Рудя.

Раніше контррозвідка та слідчі Служби безпеки України зірвали плани ФСБ РФ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

Зазначається, що реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які «зливали» секретну інформацію Росії.

Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти №11234 та №11235 щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 діб.

Зокрема, нове продовження воєнного стану та мобілізації почне діяти з 14 травня – до 11 серпня 2024 року. Це 11-те продовження цих термінів від початку повномасштабної війни.

Верховна Рада звільнила Кубракова

На сьогоднішньому засіданні депутати Верховної Ради проголосували за звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Рішення підтримали 272 народні обранці.

Згодом звільнений з посади міністр Олександр Кубраков заявив, що дане рішення з ним не ніхто напередодні не обговорював, ні керівництво фракції та очільник уряду.

Кубраков з травня 2021 року очолював Міністерство інфраструктури України.

Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Валерія Залужного надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

Також Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з військової служби за станом здоров’я, але залишив привілей носити форму.

Читайте також:

Теги: Микола Сольський Олександр Кубраков міністр Верховна Рада Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виробники зброї отримуватимуть пільгові кредити за ставкою 7% на інвестиційні цілі, під 9% – на фінансування оборотного капіталу
Рада надала виробникам зброї доступ до пільгових кредитів
Сьогодні, 15:37
Через атаку ударних безпілотників, які запустили російські загарбники, у Сумах об'єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення
Ворожа атака на Суми. Оголошення Росією в розшук українських політиків. Головне за ніч
6 травня, 06:06
Даріуш Вечорек зазначив, що ситуація з документами для українських студентів «нова, тому її важко коментувати»
Обмеження консульських послуг: Міносвіти Польщі прагне переговорів з Україною щодо студентів
27 квiтня, 01:24
Українські захисники здатні не лише стабілізувати фронт, а й проводити деокупацію територій – Зеленський
Засідання «Рамштайн»: Зеленський назвав три види зброї, якої потребує Україна
26 квiтня, 17:25
Зеленський вважає, що спочатку треба узгодити Формулу миру без Росії, після чого домовлятися з країною-агресоркою
Зеленський розповів, як світ може змусити Росію завершити війну
22 квiтня, 21:18
Прощання з Капрановим та затримання агента, що готував замах на Зеленського. Головне за 18 квітня
Прощання з Капрановим та затримання агента, що готував замах на Зеленського. Головне за 18 квітня
18 квiтня, 21:00
Зеленський може невдовзі підписати законопроєкт про мобілізацію
Мобілізація: Рада направила законопроєкт на підпис Зеленському
16 квiтня, 10:52
У ЄС закликали усунути одну країну від участі від Олімпіади-2024
Право на участь в Олімпіаді у Парижі може втратити ще одна країна
11 квiтня, 17:48
Покроковий алгоритм вилучення транспортних засобів у громадян станом на нараз достеменно не відомий
Мобілізація транспорту: МВС надасть дані про автомобілі у власності громадян для ТЦК
11 квiтня, 13:59

Події в Україні

Звільнення міністрів та призначення Залужного послом у Британії. Головне за 9 травня
Звільнення міністрів та призначення Залужного послом у Британії. Головне за 9 травня
Україна створює під землею секретні заводи з виробництва зброї – El Mundo
Україна створює під землею секретні заводи з виробництва зброї – El Mundo
Масштабна повітряна тривога лунала через загрозу балістики
Масштабна повітряна тривога лунала через загрозу балістики
Втік з армії та співав пісні про ухилянтів: військовий отримав підозру
Втік з армії та співав пісні про ухилянтів: військовий отримав підозру
Російські загарбники зруйнували дві ГЕС
Російські загарбники зруйнували дві ГЕС
Росіяни посилили атаки біля Часового Яру, але успіхів не досягли – британська розвідка
Росіяни посилили атаки біля Часового Яру, але успіхів не досягли – британська розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
340K
Парад Путіна. Які президенти приїхали до диктатора (список)
79K
«Завжди у бойовій готовності». Путін під час параду знову пригрозив ядерною зброєю
75K
Знаки природи. Парад Путіна накрив сніг (фото)
13K
Масштабна повітряна тривога лунала через загрозу балістики
11K
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
6751
Екскерівник молдовської розвідки: Призначення Данілова послом у Молдову – не випадкове

Новини

Нові звинувачення проти Коломойського. Адвокати зробили заяву
Сьогодні, 10:35
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
Вчора, 20:45
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Вчора, 06:55
Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
7 травня, 06:36

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua