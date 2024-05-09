Звільнення міністрів та призначення Залужного послом у Британії. Головне за 9 травня

Верховна Рада звільнила Миколу Сольського та Олександра Кубракова з посади міністрів

Російські загарбники зруйнували дві ГЕС, Верховна Рада звільнила Сольського та Кубракова, Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії. «Главком» склав добірку новин 9 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Російські загарбники зруйнували дві ГЕС

Унаслідок російської атаки по території України 8 травня, дві гідроелектростанції виведено з експлуатації.

Як повідомила пресслужба «Укренерго», 8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів

Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони України

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Управління державної охорони Сергія Рудя.

Раніше контррозвідка та слідчі Служби безпеки України зірвали плани ФСБ РФ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

Зазначається, що реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які «зливали» секретну інформацію Росії.

Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти №11234 та №11235 щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 діб.

Зокрема, нове продовження воєнного стану та мобілізації почне діяти з 14 травня – до 11 серпня 2024 року. Це 11-те продовження цих термінів від початку повномасштабної війни.

Верховна Рада звільнила Кубракова

На сьогоднішньому засіданні депутати Верховної Ради проголосували за звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Рішення підтримали 272 народні обранці.

Згодом звільнений з посади міністр Олександр Кубраков заявив, що дане рішення з ним не ніхто напередодні не обговорював, ні керівництво фракції та очільник уряду.

Кубраков з травня 2021 року очолював Міністерство інфраструктури України.

Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Валерія Залужного надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

Також Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з військової служби за станом здоров’я, але залишив привілей носити форму.