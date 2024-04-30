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«Енергоатом» спростував фейк про позаштатну ситуацію на Хмельницькій АЕС

Ірина Міллер
glavcom.ua
«Енергоатом» спростував фейк про позаштатну ситуацію на Хмельницькій АЕС
Хмельницька атомна електростанція працює в штатному режимі
фото з відкритих джерел

Жодних відхилень від нормальної експлуатації Хмельницької АЕС немає. Радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм

Мережею поширюється фейк про нібито позаштатну ситуацію на Хмельницькій атомній електростанції, що спричинила підвищення радіаційного фону у Хмельницькій та Рівненській областях, однак ця інформація не відповідає дійсності.Про це повідомляє «Енергоатом».

«АТ «НАЕК «Енергоатом» офіційно повідомляє, що зазначена інформація не відповідає дійсності. Хмельницька атомна електростанція працює в штатному режимі. Жодних відхилень від нормальної експлуатації атомної станції немає, як і немає жодних «нештатних ситуацій». Радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм», - йдеться у повідомленні.

Поява подібних повідомлень засвідчує факт використання Росією будь-якого приводу для дестабілізації українського суспільства, дискредитації державних органів влади та ослаблення спроможностей нашої держави до подальшої боротьби, зазначили у «Енергоатомі». 

У компанії також додали, що радіаційний стан навколо Хмельницької АЕС 30 квітня 2024 року на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень. Зауважень до роботи обладнання немає.

Дані про радіаційний стан на промислових майданчиках та в зонах спостереження атомних станцій АТ «НАЕК «Енергоатом» можна відслідковувати за посиланням

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Нагадаємо, Росія цьогоріч змінила стратегію знищення енергетичної інфраструктури України: для цього застосовуються високоточні ракети, якими знищують електростанції у менш захищених районах. Про це повідомляє Financial Times.

Згідно із заявами офіційних осіб України, шкода, яку Росія завдала енергетиці цієї весни, не є такою масштабною як минулоріч. Проте цьогорічні обстріли призвели до серйозніших наслідків, і Москва бажає завдавати обстрілів по енергоструктурі регулярно, вважають в Financial Times.

З 22 по 29 березня Росія обстріляла сім теплоелектростанцій. Також російські ракети влучили у дві гідроелектростанції. Україна не назвала подробиць про масштаби збитків на кожному заводі, але офіційні особи заявили, що кілька підприємств, зокрема в Харківській області поблизу кордону з Росією, були майже повністю зруйновані.

До слова, на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції російські загарбники продовжують порушувати технічні вимоги експлуатації обладнання. Грубі порушенням вимог ядерного законодавства України збільшують імовірність настання радіаційної аварії. Про це повідомляє «Енергоатом».

«Це стосується передусім енергоблоків № 2, 4 та 6 Запорізької атомної електростанції, хоча й на інших окупанти не дотримуються низки технологічних вимог, покликаних гарантувати безпечну та коректну експлуатацію обладнання», – йдеться в повідомленні.

В «Енергоатомі» уточнили, що, зокрема, фейкове керівництво станції наказало використовувати мастило російського виробництва для резервної дизельної електростанції (РДЕС), не врахувавши, що під час нагрівання саме це мастило розпочинає інтенсивно пінитися. Це призводить до зниження тиску в системі й автоматичного відключення дизель-генераторів.

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У заяві також ідеться про те, що все вищезазначене разом зі спробами перевести енергоблоки Запорізької АЕС із безпечного «холодного» стану в «гарячий» є грубим порушенням вимог ядерного законодавства України та збільшує ймовірність настання радіаційної аварії.

 

Теги: пропаганда Хмельницька АЕС Енергоатом радіація

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