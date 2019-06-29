На Київщині кандидат у депутати незаконно використав вилучені речові докази для власного піару



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Наразі тривають слідчі дії, встановлюються усі обставини правопорушення

Кандидат у нардепи на спалених автобусах розмістив плакати і використовував їх для самореклами, - поліціця

На Київщині кандидат у депутати орендував спалені автобуси, що повинні були використовуватися для проведення слідчих дій. Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

Поліція зазначає, що у селі Бишів Макарівського району пожежею було знищено три автобуси. «Для проведення слідчих дій та призначення відповідних необхідних експертиз транспортні засоби поліція передала на відповідальне зберігання власникам. Наступного дня, під час проведення додаткового огляду місця події, працівники Макарівського відділення поліції виявили відсутність двох автобусів, що були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та залишені на зберігання на території сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу», - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалось, усупереч закону, без погодження з органом досудового розслідування, власники, які повинні були в подальшому транспортні засоби зберігати до вирішення питання по суті, віддали автобуси орендарю – кандидату у народні депутати. «Кандидат у нардепи на пошкодженому транспорті розмістив плакати і використовував його для самореклами», - інформує поліція.

Правоохоронці розглядають різні версії таких незаконних дій. Насамперед, це негативно вплинуло на хід розслідування кримінального провадження, а саме неможливість проведення експертиз для встановлення причин пожежі.

За фактом незаконних самоправних дій власників автобусів поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 356 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, встановлюються усі обставини правопорушення.