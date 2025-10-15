У Газі після виведення ізраїльських військ сталася публічна страта – CNN

Людей, перед тим, як вбити, поставили на коліна

Після виведення ізраїльських військ із частини території Сектора Гази в регіоні загострилася внутрішня напруженість – між місцевими збройними угрупованнями спалахнули сутички, що супроводжуються актами насильства та публічними стратами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За даними видання, у кількох районах Гази відбулися зіткнення між бойовиками ХАМАС та іншими озброєними формуваннями. У соцмережах поширилося відео, на якому видно групу озброєних чоловіків у масках – частина з них має зелені пов’язки ХАМАС – які страчують вісьмох людей із зав’язаними очима просто на очах у натовпу в центрі міста.

Журналісти встановили місце зйомки – район Аль-Сабра в західній частині Гази, однак час події поки не вдалося підтвердити.

Частина відео, яка містить чутливий контент

За оцінками експертів, інцидент стався вже після набуття чинності угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, адже до цього ізраїльські війська перебували в цьому районі. На відео помітні свіжі руйнування будівель. Полонених, дорослих чоловіків, виводять на площу зі зв’язаними руками, частину з них роздягають і б’ють перед стратою. Після розстрілу бойовики святкують.

Палестинська правозахисна організація Al-Mezan назвала побачене «позасудовими стратою громадян» і закликала провести незалежне розслідування.

Сили безпеки Radaa, пов’язані з ХАМАС, натомість заявили, що «провели точну операцію в центрі Гази, під час якої нейтралізували розшукуваних осіб», однак жодних доказів цього не надали. Представники ХАМАС стверджують, що в місті тривають зачистки та арешти учасників стрілянин і нападів на цивільних.

За даними CNN, відео з’явилося після повідомлень про зіткнення між ХАМАС і місцевим кланом Doghmush, що базується в Аль-Сабрі. Джерела пов’язують спалах насильства з убивством сина одного з високопоставлених командирів ХАМАС.

У Al-Mezan підтвердили, що перестрілки відбувалися в районах Сабра та Тель-аль-Хава незабаром після початку перемир’я, а згодом у мережі поширилися кадри публічної страти. Офіційна влада поки не коментує події.

Нагадаємо, у понеділок, 13 жовтня, літак президента США Дональда Трампа приземлився в ізраїльському аеропорту «Бен-Гурінон» на тлі звільнення перших семи заручників згідно з його планом врегулювання війни Ізраїлю і ХАМАС. Очікується, що Трамп виступить перед Кнесетом, а потім відправиться в єгипетський Шарм-ель-Шейх, де пройде саміт з врегулювання в Секторі Газа.

Зауважимо, 13 жовтня зранку ХАМАС передав сім заручників під опіку Червоного Хреста. Це перші заручники, звільнені в рамках угоди про припинення вогню.