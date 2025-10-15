Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Газі після виведення ізраїльських військ сталася публічна страта – CNN

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Газі після виведення ізраїльських військ сталася публічна страта – CNN
Людей, перед тим, як вбити, поставили на коліна
скріншот з відео

Палестинська правозахисна організація Al-Mezan назвала побачене «позасудовими стратою громадян»

Після виведення ізраїльських військ із частини території Сектора Гази в регіоні загострилася внутрішня напруженість – між місцевими збройними угрупованнями спалахнули сутички, що супроводжуються актами насильства та публічними стратами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За даними видання, у кількох районах Гази відбулися зіткнення між бойовиками ХАМАС та іншими озброєними формуваннями. У соцмережах поширилося відео, на якому видно групу озброєних чоловіків у масках – частина з них має зелені пов’язки ХАМАС – які страчують вісьмох людей із зав’язаними очима просто на очах у натовпу в центрі міста.

Журналісти встановили місце зйомки – район Аль-Сабра в західній частині Гази, однак час події поки не вдалося підтвердити.

Частина відео, яка містить чутливий контент 

За оцінками експертів, інцидент стався вже після набуття чинності угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, адже до цього ізраїльські війська перебували в цьому районі. На відео помітні свіжі руйнування будівель. Полонених, дорослих чоловіків, виводять на площу зі зв’язаними руками, частину з них роздягають і б’ють перед стратою. Після розстрілу бойовики святкують.

Палестинська правозахисна організація Al-Mezan назвала побачене «позасудовими стратою громадян» і закликала провести незалежне розслідування.

Сили безпеки Radaa, пов’язані з ХАМАС, натомість заявили, що «провели точну операцію в центрі Гази, під час якої нейтралізували розшукуваних осіб», однак жодних доказів цього не надали. Представники ХАМАС стверджують, що в місті тривають зачистки та арешти учасників стрілянин і нападів на цивільних.

За даними CNN, відео з’явилося після повідомлень про зіткнення між ХАМАС і місцевим кланом Doghmush, що базується в Аль-Сабрі. Джерела пов’язують спалах насильства з убивством сина одного з високопоставлених командирів ХАМАС.

У Al-Mezan підтвердили, що перестрілки відбувалися в районах Сабра та Тель-аль-Хава незабаром після початку перемир’я, а згодом у мережі поширилися кадри публічної страти. Офіційна влада поки не коментує події.

Нагадаємо, у понеділок, 13 жовтня, літак президента США Дональда Трампа приземлився в ізраїльському аеропорту «Бен-Гурінон» на тлі звільнення перших семи заручників згідно з його планом врегулювання війни Ізраїлю і ХАМАС. Очікується, що Трамп виступить перед Кнесетом, а потім відправиться в єгипетський Шарм-ель-Шейх, де пройде саміт з врегулювання в Секторі Газа.

Зауважимо, 13 жовтня зранку ХАМАС передав сім заручників під опіку Червоного Хреста. Це перші заручники, звільнені в рамках угоди про припинення вогню. 

Теги: ХАМАС сектор Гази смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: У цій частині світу є держави з величезним багатством, і навіть невелика частина їхніх ресурсів може створити дива для Гази
Трамп заявив, що Сектор Газа буде перебудований 
9 жовтня, 22:21
Справа про тальк стала резонансною для компанії Johnson & Johnson
Johnson & Johnson має виплатити $966 млн за смерть пенсіонерки
9 жовтня, 11:31
Бійці ХАМАС несуть труну в день повернення померлих заручників Ізраїлю, 20 лютого 2025 року
CNN: Ізраїль сумнівається, що ХАМАС зможе повернути тіла всіх загиблих заручників
9 жовтня, 04:31
Шалайський був одним із провідних українських журналістів-розслідувачів
Стало відомо, коли відбудеться прощання з журналістом-розслідувачем Шалайським
6 жовтня, 20:16
Як сім’я загиблого нацгвардійця переживає судовий процес
Два роки після ДТП: як триває суд над суддею Тандиром, який збив нацгвардійця
6 жовтня, 12:13
Мати трьох дітей померла від ураження струмом
Мати трьох дітей померла від удару струмом із iPhone у руках
2 жовтня, 09:25
Окупанти обстріляли Харків
Атака на Харків: головне за ніч
1 жовтня, 05:55
Нетаньягу та Трамп провели спільну пресконференцію
Подробиці мирного плану Трампа щодо Гази: головне за ніч
30 вересня, 05:45
Аббас додав, що засуджує дії ХАМАС 7 жовтня 2023 року
Президент Палестинської автономії розповів, яку роль відіграватиме ХАМАС у майбутньому
23 вересня, 09:48

Соціум

В Індії загорівся пасажирський автобус: загинуло 19 людей, десятки отримали поранення
В Індії загорівся пасажирський автобус: загинуло 19 людей, десятки отримали поранення
У Газі після виведення ізраїльських військ сталася публічна страта – CNN
У Газі після виведення ізраїльських військ сталася публічна страта – CNN
Провідні американські ЗМІ відмовилися підписувати угоду Пентагону, що обмежує свободу преси
Провідні американські ЗМІ відмовилися підписувати угоду Пентагону, що обмежує свободу преси
Трамп посмертно нагородив Кірка Президентською медаллю Свободи
Трамп посмертно нагородив Кірка Президентською медаллю Свободи
Абсолютна більшість росіян готова до завершення війни по лінії фронту – дослідження
Абсолютна більшість росіян готова до завершення війни по лінії фронту – дослідження
Латвійський волонтер пояснив, чому в Латвії не буде антиукраїнських настроїв, як у Польщі
Латвійський волонтер пояснив, чому в Латвії не буде антиукраїнських настроїв, як у Польщі

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua