Громадяни ЄС не вважають США основним союзником? Дані опитування

Найбільший скепсис щодо США виявили мешканці Бельгії

Громадяни ЄС дедалі більше скептично ставляться до США та вважають, що Союзу слід проводити незалежну зовнішню політику й послаблювати зв’язки з Вашингтоном. Про це свідчать результати опитування фонду Bertelsmann Stiftung, повідомляє EuroNews.

Майже половина опитаних (49%) більше не вважають США своїм ключовим союзником, надаючи перевагу співпраці з іншими країнами, зокрема Великою Британією (13%) або Китаєм (10%).

Найбільший скепсис щодо США виявили мешканці Бельгії: лише 43% опитаних назвали США головним військовим партнером. Натомість найвищий рівень підтримки Америки зафіксовано в Польщі (65%).

Щодо Китаю, найбільшу готовність до співпраці з ним продемонстрували в Італії, де цей показник досягає 13%.

Опитування також визначило характерний профіль європейців, які скептично ставляться до США. Зазвичай це молодь віком 18–35 років, із нижчим рівнем освіти, лівими політичними поглядами, які часто проживають у сільській місцевості.

Натомість прихильниками США переважно є люди старші 55 років, з вищою освітою, правоцентристськими політичними переконаннями, які здебільшого мешкають у містах.

За винятком Польщі, більшість європейців (63%) підтримують ідею, що ЄС має зменшити співпрацю зі США та обирати більш незалежний курс. Особливо це стосується зовнішньої політики, де 73% опитаних виступають за активнішу роль ЄС у міжнародних справах.

Нагадаємо, що частка американців, які позитивно ставляться до обраного президента США Дональда Трампа, зросла за місяць. Про це свідчать результати опублікованого виданням The Hill опитування.