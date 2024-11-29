Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Громадяни ЄС не вважають США основним союзником? Дані опитування

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Громадяни ЄС не вважають США основним союзником? Дані опитування
Найбільший скепсис щодо США виявили мешканці Бельгії
фото: pixabay.com

Найбільший скепсис щодо США виявили мешканці Бельгії

Громадяни ЄС дедалі більше скептично ставляться до США та вважають, що Союзу слід проводити незалежну зовнішню політику й послаблювати зв’язки з Вашингтоном. Про це свідчать результати опитування фонду Bertelsmann Stiftung, повідомляє EuroNews.

Майже половина опитаних (49%) більше не вважають США своїм ключовим союзником, надаючи перевагу співпраці з іншими країнами, зокрема Великою Британією (13%) або Китаєм (10%).

Найбільший скепсис щодо США виявили мешканці Бельгії: лише 43% опитаних назвали США головним військовим партнером. Натомість найвищий рівень підтримки Америки зафіксовано в Польщі (65%).

Щодо Китаю, найбільшу готовність до співпраці з ним продемонстрували в Італії, де цей показник досягає 13%.

Опитування також визначило характерний профіль європейців, які скептично ставляться до США. Зазвичай це молодь віком 18–35 років, із нижчим рівнем освіти, лівими політичними поглядами, які часто проживають у сільській місцевості.

Натомість прихильниками США переважно є люди старші 55 років, з вищою освітою, правоцентристськими політичними переконаннями, які здебільшого мешкають у містах.

За винятком Польщі, більшість європейців (63%) підтримують ідею, що ЄС має зменшити співпрацю зі США та обирати більш незалежний курс. Особливо це стосується зовнішньої політики, де 73% опитаних виступають за активнішу роль ЄС у міжнародних справах.

Нагадаємо, що частка американців, які позитивно ставляться до обраного президента США Дональда Трампа, зросла за місяць. Про це свідчать результати опублікованого  виданням The Hill опитування.

Читайте також:

Теги: Велика Британія Бельгія Італія Польща соцопитування США Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майк Волтц
Хто такий Майк Уолтц і яка в нього позиція щодо підтримки України?
12 листопада, 07:32
Трамп телефоном попросив Путіна «не загострювати»
Російські літаки на пускових рубіжах – сигнал Путіна Трампу: я хочу продовження розмови без України про Україну
11 листопада, 09:22
Жмитель США погрожував одному із кандидатів напередодні мітингу
Погрожував «пристрілити» Трампа: що чекає на чоловіка у США
30 жовтня, 09:41
Сікорський запропонував Україні зброю в кредит
«Купуйте у польських заводів у кредит, а коли відбудуєте, то віддасте» – Сікорський про зброю для України
2 листопада, 00:12
Ставлення поляків до українців погіршилось
Стосунки між поляками та українцями напружені: дані опитування
5 листопада, 11:22
За словами дипломата, кожна країна ЄС самотужки ухвалює рішення про дозвіл на удари по РФ
Боррель підтвердив дозвіл США на удари вглиб Росії ракетами дальністю до 300 км
18 листопада, 21:33
США робитимуть ставку на власне виробництво снарядів
Після 38-річної перерви США відновлюють виробництво вибухівки для снарядів
13 листопада, 18:47
База протиракетної оборони в Редзіково офіційно відкрита
США відкрили нову ракетну базу на півночі Польщі
14 листопада, 11:48
США виводять з експлуатації літаки А-10
США виводять із Південної Кореї легендарні штурмовики A-10: яка їхня подальша доля
15 листопада, 01:18

Соціум

Дітей в Австралії зможуть судити до довічного ув'язнення – The Guardian
Дітей в Австралії зможуть судити до довічного ув'язнення – The Guardian
Громадяни ЄС не вважають США основним союзником? Дані опитування
Громадяни ЄС не вважають США основним союзником? Дані опитування
Росіяни скаржаться на атаку безпілотників на Краснодарський край
Росіяни скаржаться на атаку безпілотників на Краснодарський край
Іран планує масштабне розширення збагачення урану
Іран планує масштабне розширення збагачення урану
У Ростовській області палає нафтобаза (відео)
У Ростовській області палає нафтобаза (відео)
Невідомі напали на посольство Швеції у Москві
Невідомі напали на посольство Швеції у Москві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 листопада 2024
29K
«Слон у кімнаті»: новий аграрний єврокомісар розкритикував українське сільське господарство
11K
«Будуть знищені»: Маск передбачив особливість воєн майбутнього
8595
Ще одна країна ЄС заявила, що Нетаньягу має імунітет від МКС на їхній території
6115
«Мова – це є мова…». Поліцейський з Київщини, що готується до складання іспиту, підірвав мережу (відео)

Новини

29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
Вчора, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
Вчора, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
Вчора, 00:34
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
27 листопада, 12:26

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua