На кордоні з Румунією тимчасово обмежено рух авто: що потрібно знати

Обмеження триватимуть близько 47 діб

З 16 лютого запроваджується тимчасове обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

У будні дні (понеділок-п’ятниця) з 9:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде призупинятися. Пішохідне сполучення залишається без обмежень.

Зазначається, що обмеження пов’язані з реконструкцією мосту через річку Тиса. Попередньо, це триватиме близько 47 діб.

«Просимо враховувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати інші пункти пропуску», – наголошує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

До слова, у четвер, 14 січня, на українсько-словацькому кордоні відбулося офіційне відкриття пішохідного переходу у межах міжнародного пункту пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке».

Як повідомлялося, Україна та Молдова уклали протокол про внесення змін до угоди щодо пунктів пропуску, який забезпечує правові підстави для відкриття нового цілодобового переходу для пасажирського й вантажного сполучення.