Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На кордоні з Румунією тимчасово обмежено рух авто: що потрібно знати

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На кордоні з Румунією тимчасово обмежено рух авто: що потрібно знати
Пішохідне сполучення залишається без обмежень
фото: ДФС у Закарпатській області

Обмеження триватимуть близько 47 діб

З 16 лютого запроваджується тимчасове обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

У будні дні (понеділок-п’ятниця) з 9:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде призупинятися. Пішохідне сполучення залишається без обмежень.

Зазначається, що обмеження пов’язані з реконструкцією мосту через річку Тиса. Попередньо, це триватиме близько 47 діб.

«Просимо враховувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати інші пункти пропуску», – наголошує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

До слова, у четвер, 14 січня, на українсько-словацькому кордоні відбулося офіційне відкриття пішохідного переходу у межах міжнародного пункту пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке».

Як повідомлялося, Україна та Молдова уклали протокол про внесення змін до угоди щодо пунктів пропуску, який забезпечує правові підстави для відкриття нового цілодобового переходу для пасажирського й вантажного сполучення.

Читайте також:

Теги: пункт пропуску Держприкордонслужба кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські захисники відбили атаку та знищили понад 20 окупантів
РФ намагалась прорвати кордон на одному з напрямків – ДПСУ
17 сiчня, 07:28
Причиною став вихід із ладу центральних баз даних митних органів Молдови
На кордоні з Молдовою призупинено пропуск через збій баз даних
31 сiчня, 13:59
Підозрюваних у контрабанді з Білорусі чекає покарання до 12 років за ґратами
Польща затримала підозрюваних у контрабанді з повітряними кулями з Білорусії (фото)
5 лютого, 11:27
Ключове завдання українських підрозділів – не допустити реалізації задумів ворога
Росіяни намагається створити «буферну зону» в двох областях
18 сiчня, 16:00
У ході обшуку за місцем проживання організатора незаконного трансферу поліцейські вилучили частину коштів – $15 тис., які він отримав від клієнта за «послугу»
Виїзд до Румунії за $20 тис.: киянину загрожує дев'ять років за схему для ухилянтів
21 сiчня, 11:32
У напрямку Куп’янська росіяни намагаються вести наступальні дії, проте успіху не мають
Окупанти намагаються прорвати кордон у одній із областей
25 сiчня, 15:58
Президент зазначив, що повернути людей з-за кордону можна не закликами, а умовами життя і вірою в майбутнє країни
«Рабства в Україні немає»: Зеленський висловився про виїзд людей за кордон
8 лютого, 18:48
Правоохоронці провели шість обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів
У Києві викрито схему легалізації іноземців через Молдову: деталі від поліції
11 лютого, 17:05
Перетин державного кордону поза пунктами пропуску – це не лише незаконно, а й небезпечно для життя та здоров’я
Молодому чоловікові стало зле у лісі під Румунією. Прикордонники виявили його труп
14 лютого, 19:21

Суспільство

На кордоні з Румунією тимчасово обмежено рух авто: що потрібно знати
На кордоні з Румунією тимчасово обмежено рух авто: що потрібно знати
В Україні хмарно, очікуються дощі та снігопади: прогноз погоди на 16 лютого 2026
В Україні хмарно, очікуються дощі та снігопади: прогноз погоди на 16 лютого 2026
На Чернігівщині внаслідок автотрощі травмувалися вісім людей (фото)
На Чернігівщині внаслідок автотрощі травмувалися вісім людей (фото)
16 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
16 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 16 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 лютого 2026: традиції та молитва
Прогноз погоди на тиждень 16 – 22 лютого 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 16 – 22 лютого 2026 року

Новини

Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
14 лютого, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua