На Миколаївщині попрощалися із загиблим під Гранітним бійцем ЗСУ



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Попрощатись із загиблим 22-річним військовослужбовцем прийшли щонайменше сотня людей

10 липня керована ракета окупантів влучила у вантажівку ЗСУ неподалік Гранітного, внаслідок обстрілу загинув старший сержант Антон Фака

У селищі Березанка Миколаївської області попрощалися із військовослужбовцем 406-ї артилерійської бригади Антоном Факою, який загинув 10 липня на Донеччині.

Про це повідомляє «5 канал».

«10 липня керована ракета окупантів влучила у вантажівку ЗСУ неподалік Гранітного. Внаслідок обстрілу загинув старший сержант Антон Фака. Ще один боєць отримав поранення», - йдеться в повідомленні.

Попрощатись із загиблим 22-річним військовослужбовцем прийшли щонайменше сотня людей. У героя залишились батьки та старший брат.

Нагадаємо, 1 липня під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно санітарний автомобіль.

В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє військовослужбовців ООС отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що поранений військовий медик померла.

У 36-й окремій бригаді морської піхоти повідомили, що внаслідок обстрілу бойовиками санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним на Донбасі загинули старший матрос Сергій Майборода та сержант Ірина Шевченко.

Президент Володимир Зеленський після обстрілу бойовиками медиків ЗСУ звернувся до країн-партнерів України.

У мережі оприлюднено фото обстріляного «Хаммера».