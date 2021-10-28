За неподання е-декларації суд призначив фельдшеру громадські роботи

Чоловік мав оприлюднити щорічну е-декларації за 2020 рік до 1 квітня нинішнього року.

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості

Радивилівський районний суд Рівненської області покарав завідувача фельдшерсько-акушерським пунктом за умисне неподання електронної декларації (ст. 366-3 Кримінального кодексу), призначивши 150 годин громадських робіт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 21 жовтня.

Чоловік, будучи депутатом Крупецької об'єднаної територіальної громади VII скликання, не подав до Єдиного державного реєстру декларацій осіб щорічної е-декларації за 2020 рік. Цей документ необхідно було оприлюднити до 1 квітня 2021 року.

Під час досудового розслідування прокурор і обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, чоловік повністю визнав вину та погодився з узгодженим покаранням у вигляді громадських робіт.

Також суд на рік позбавив обвинуваченого права обіймати посади, пов`язані з виконанням функцій держави чи органів місцевого самоврядування.

Зауважимо, що санкція ст. 366-3 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді штрафу від 42,5 тис. грн 51 тис. грн або громадські роботи від 150 до 240 годин, або обмеження волі до двох років, або позбавленням волі на один рік з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до років.

Як повідомляв «Главком», у серпні Острозький районний суд Рівненської області визнав винною вчительку НВК «Мощаницька ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садочок» в умисному неподанні електронної декларації і призначив покарання у вигляді 150 громадських робіт.