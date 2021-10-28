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    За неподання е-декларації суд призначив фельдшеру громадські роботи

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    Чоловік мав оприлюднити щорічну е-декларації за 2020 рік до 1 квітня нинішнього року. - За неподання е-декларації суд призначив фельдшеру громадські роботи
    Чоловік мав оприлюднити щорічну е-декларації за 2020 рік до 1 квітня нинішнього року.
    фото з відкритих джерел

    Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості

    Радивилівський районний суд Рівненської області покарав завідувача фельдшерсько-акушерським пунктом за умисне неподання електронної декларації (ст. 366-3 Кримінального кодексу), призначивши 150 годин громадських робіт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 21 жовтня.

    Чоловік, будучи депутатом Крупецької об'єднаної територіальної громади VII скликання, не подав до Єдиного державного реєстру декларацій осіб щорічної е-декларації за 2020 рік. Цей документ необхідно було оприлюднити до 1 квітня 2021 року.

    Під час досудового розслідування прокурор і обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, чоловік повністю визнав вину та погодився з узгодженим покаранням у вигляді громадських робіт.

    Також суд на рік позбавив обвинуваченого права обіймати посади, пов`язані з виконанням функцій держави чи органів місцевого самоврядування.

    Зауважимо, що санкція ст. 366-3 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді штрафу від 42,5 тис. грн 51 тис. грн або громадські роботи від 150 до 240 годин, або обмеження волі до двох років, або позбавленням волі на один рік з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до років.

    Як повідомляв «Главком», у серпні Острозький районний суд Рівненської області визнав винною вчительку НВК «Мощаницька ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садочок» в умисному неподанні електронної декларації і призначив покарання у вигляді 150 громадських робіт.

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    Теги: декларація штраф Рівненщина
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    За неподання е-декларації суд призначив фельдшеру громадські роботи