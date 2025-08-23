Смерть військового на території монастиря: прокуратура встановила підозрюваного

Статтю Кримінального кодексу України, за якою оголосили підозру, правоохоронці не озвучили

Комісійна судово-медична експертиза щодо військового, тіло якого знайшли на території чоловічого монастиря УПЦ у Старокостянтинові, що на Хмельниччині, завершена. Наразі є висновок експертів, на основі якого у справі встановили підозрюваного. Як інформує «Главком», про це «Суспільному» розповів керівник Хмельницької окружної прокуратури Андрій Гулько.

За його словами, комісійну судово-медичну експертизу у Хмельницькому ініціювали для встановлення всіх обставин випадку.

Статтю Кримінального кодексу України, за якою оголосили підозру, правоохоронці не озвучили.

Нагадаємо, 3 серпня до поліції надійшло повідомлення, про те що по вулиці Івана Федорова на території монастиря помер чоловік. Водночас у соціальних мережах поширювалася інформація про те, що у Старокостянтинові на території монастиря УПЦ МП був вбитий військовослужбовець ЗСУ.

Тіло 51-річного чоловіка направили на судово-медичну експертизу, яка показала, що причиною смерті став гострий панкреатит. За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ст. 115 з приміткою «Природня смерть». Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Пізніше архімандрита Іоасафа відсторонили від виконання обов’язків намісника Хрестовоздвиженського чоловічого монастиря міста Старокостянтинова через смерть військовослужбовця на території храму.

