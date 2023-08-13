На Волині чоловік за допомогою «довідки» з Інтернету пів року їздив за кордон

Чоловік більше 20 разів використовував підроблений документ на пунктах пропуску «Ягодин» та «Устилуг»

У Волинській області штрафом у розмірі 8500 грн покарали уродженця міста Рожище. Він завантажив з Інтернету довідку, вніс туди свої дані та майже пів року використовував її для виїзду за кордон. Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області.

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За даними слідства, жителя Волині 2003 року визнали непридатним до служби в армії через хворобу нирок, проте 2008 року ця постанова була скасована і людей з такими захворюваннями вважали «обмежено придатними у військовий час». Проте у чоловіка був військовий квиток старого зразка.

А тому він березні 2022 року з Інтернету завантажив довідку ВЛК про непридатність до військової служби та зняття з обліку з печатками, роздрукував її на кольоровому принтері та вніс туди свої дані.

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За даними суду «фальшива довідка військово-лікарської комісії в сукупності з військовим квитком, паспортом громадянина України та паспортом громадянина України для виїзду за кордон, надають право перетину державного кордону України у період дії правового режиму воєнного стану». А тому в червні 2022 року житель Волині надав прикордонникам фальшивий «документ». Його він використовував аж до грудня 2022 року. Чоловік більше 20 разів використовував підроблений документ на пунктах пропуску «Ягодин» та «Устилуг».

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що не оспорює дані слідства.

Суд визнав мандрівника винним за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Чоловіка оштрафували на 8500 грн. Крім того він повинен заплатити 11 32 грн за проведення судової технічної експертизи документів.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало план заходів для усунення корупційних ризиків під час перетину кордону.

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Також повідомлялося, що військовозобов’язані громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції (АТО), зможуть перетинати державний кордон України під час дії воєнного стану.