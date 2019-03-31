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    У Шостці нетверезий чоловік намагався забрати бюлетень додому

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    У Шостці нетверезий чоловік намагався забрати бюлетень додому

    Упродовж 24 годин поліція має визначитися, чи вносити відомості про подію до ЄРДР

    У місті Шостка нетверезий чоловік намагався винести бюлетень за межі виборчої дільниці, сховавши його за пазухою. Про це повідомив заступник начальника ГУ НП в Сумській області Володимир Бабич на брифінгу.

    «У Шостці громадянин виносив бюлетень за пазухою. Проголосував, поклав собі за пазуху на території ДВК. Ще не вийшов, поліцейські його зупинили», - проінформував Бабич.

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    Він додав, що упродовж 24 годин поліція має визначитися, чи вносити відомості про подію до ЄРДР.

    «Громадянин був нетверезий. Злого умислу у нього не було», - зазначив заступник начальника.

    У день виборів президента України станом на 16:00 відкрито 12 кримінальних справ у зв'язку з порушенням виборчого процесу. 

    Явка на виборах 2019, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 15:00 неділі, 31 березня, склав 45,22% у деяких регіонах.

    На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

    Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см. 

    МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

    Як відомо, кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).

    Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у Києві на дільниці №800489, яка знаходиться за проспекті Героїв Сталінграду, 2, у Коледжі морського і річкового флоту.

    Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко і нинішній глава держави Петро Порошенко.

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