Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Бойова медикиня Марина Гриценко загинула на фронті

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Бойова медикиня Марина Гриценко загинула на фронті
Гриценко народилася в сім’ї медиків
фото: Пласт Чернігів/Facebook

Марія Гриценко загинула з двома побратимами на фронті під час виконання бойового завдання внаслідок атаки ворожого дрону

На фронті загинула 39-річна Марина Гриценко – головна зберігачка фондів Чернігівського художнього музею та пластунка. Вона служила бойовою медикинею у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана.

«Хіба в це можна повірити? Марина уособлювала стійкість нашого музею під час облоги. Її характер та нестримний дух не дозволили їй скласти руки, її душа рвалася до боротьби. Ми пишаємося нею, десь розуміючи, що вона була сильніша за багатьох з нас. Музей втратив не лише працівника, музей втратив частину себе. Сумуємо неймовірно...», – йдеться у дописі.

Бойова медикиня Марина Гриценко загинула на фронті фото 1
фото: Пласт Чернігів/Facebook

Зокрема, скаутська організація «Пласт Чернігів» додала, що Марина Гриценко народилася в сім’ї медиків. Закінчила Ріпкинську загальноосвітню школу № 2. Вищу освіту здобула на факультеті історії у Національному університеті «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка. Приєдналась до «Пласту» разом з донькою Юлею у 2021 році, де стала писарем станиці Чернігів.

Бойова медикиня Марина Гриценко загинула на фронті фото 2
фото: Пласт Чернігів/Facebook

«З 2008 року працювала науковим, а потім – старшим науковим співробітником Чернігівського обласного художнього музею ім. Григорія Галагана, останнім часом обіймала відповідальну посаду головного зберігача фондів музею. З початком повномасштабного російського вторгнення та наступ на Чернігівщину спільно з донькою перебралась жити до музею, щоб в разі небезпеки мародерів зберегти експонати. З лютого 2023 року стала стрільцем санітаром в 3-й окремій штурмовій бригаді. Молодша сержантка. Як бойовий медик брала участь у боях за Харківщину», – зауважила організація.

Бойова медикиня Марина Гриценко загинула на фронті фото 3
фото: Пласт Чернігів/Facebook

Зазначається, що у січні 2025 року за заслуги перед Україною військова отримала орден «За мужність», як медик 1-го штурмового батальйону бригади. За те, що «довела свою відданість і хоробрість, рятуючи побратимів на передовій».

Бойова медикиня Марина Гриценко загинула на фронті фото 4
фото: Пласт Чернігів/Facebook

Марія Гриценко загинула вранці 7 серпня 2025 року спільно з двома побратимами на фронті під час виконання бойового завдання внаслідок атаки ворожого дрону. У неї залишилась 15-річна донечка Юлія та батьки.

Нагадаємо, 1 серпня у свій день народження під час виконання бойового завдання на позиціях загинув поліцейський Олександр Пантюхов. Після навчання, в розпал бойових дій, він приїхав служити на Донеччину. Працював дільничним офіцером в Покровському райуправлінні поліції.

До слова, на фронті загинув Юрій Бредак (позивний «Клевер») – титулований український веслувальник. Восени 2021 року, ще до повномасштабного вторгнення, Юрій Бредак добровільно підписав контракт із 130 батальйоном тероборони.

Теги: смерть фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

13 липня оголошено в Чернівцях днем жалоби за загиблими
У Чернівцях оголошено день жалоби
12 липня, 11:29
На Покровському напрямку захисники зупинили 67 атак
Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2025 року
9 липня, 08:25
Зеленський про Поклада: Національна легенда, наш Герой України
«Його пісні назавжди залишаться з нами». Зеленський відреагував на смерть легендарного композитора
9 липня, 13:15
Розпочато судове розслідування за звинуваченням у ненавмисному вбивстві
У Бельгії в авто через аномальну спеку померла 15-місячна дитина
18 липня, 17:44
Оззі Осборн та гурт Black Sabbath провели прощальний концерт у Бірмінгемі
Помер легендарний лідер гурту Black Sabbath Оззі Осборн
22 липня, 21:20
Підлітку обрали запобіжний захід
У Дніпрі 14-річний хлопець зарізав жінку біля банкомата
25 липня, 04:56
Люди зібралися навколо обвуглених залишків згорілого автомобіля після смертельного нападу в Команді, провінція Ітурі на сході Конго
Бойовики «Ісламської держави» вбили десятки людей у католицькій церкві в Конго
28 липня, 05:02
У складі збірної Німеччини Мілль провів 17 матчів
Пішов з життя чемпіон світу з футболу
5 серпня, 15:24
Дитина сіла за кермо автомобіля у відсутності дорослих
На Волині 11-річний хлопчик наїхав на дворічну сестру автомобілем
5 серпня, 12:13

Події в Україні

Бойова медикиня Марина Гриценко загинула на фронті
Бойова медикиня Марина Гриценко загинула на фронті
У Харкові виникла пожежа в офісній будівлі через атаку БпЛА: постраждали люди
У Харкові виникла пожежа в офісній будівлі через атаку БпЛА: постраждали люди
У Криму після атаки БпЛА спалахнула пожежа біля підстанції «Титан»
У Криму після атаки БпЛА спалахнула пожежа біля підстанції «Титан»
Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2025 року
Втрати ворога станом на 8 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Уночі окупанти атакували Сумщину: є поранений, пошкоджено кілька багатоповерхівок
Уночі окупанти атакували Сумщину: є поранений, пошкоджено кілька багатоповерхівок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
25K
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
11K
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
3026
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua