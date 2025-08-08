Бойова медикиня Марина Гриценко загинула на фронті

Марія Гриценко загинула з двома побратимами на фронті під час виконання бойового завдання внаслідок атаки ворожого дрону

На фронті загинула 39-річна Марина Гриценко – головна зберігачка фондів Чернігівського художнього музею та пластунка. Вона служила бойовою медикинею у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана.

«Хіба в це можна повірити? Марина уособлювала стійкість нашого музею під час облоги. Її характер та нестримний дух не дозволили їй скласти руки, її душа рвалася до боротьби. Ми пишаємося нею, десь розуміючи, що вона була сильніша за багатьох з нас. Музей втратив не лише працівника, музей втратив частину себе. Сумуємо неймовірно...», – йдеться у дописі.

фото: Пласт Чернігів/Facebook

Зокрема, скаутська організація «Пласт Чернігів» додала, що Марина Гриценко народилася в сім’ї медиків. Закінчила Ріпкинську загальноосвітню школу № 2. Вищу освіту здобула на факультеті історії у Національному університеті «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка. Приєдналась до «Пласту» разом з донькою Юлею у 2021 році, де стала писарем станиці Чернігів.

фото: Пласт Чернігів/Facebook

«З 2008 року працювала науковим, а потім – старшим науковим співробітником Чернігівського обласного художнього музею ім. Григорія Галагана, останнім часом обіймала відповідальну посаду головного зберігача фондів музею. З початком повномасштабного російського вторгнення та наступ на Чернігівщину спільно з донькою перебралась жити до музею, щоб в разі небезпеки мародерів зберегти експонати. З лютого 2023 року стала стрільцем санітаром в 3-й окремій штурмовій бригаді. Молодша сержантка. Як бойовий медик брала участь у боях за Харківщину», – зауважила організація.

фото: Пласт Чернігів/Facebook

Зазначається, що у січні 2025 року за заслуги перед Україною військова отримала орден «За мужність», як медик 1-го штурмового батальйону бригади. За те, що «довела свою відданість і хоробрість, рятуючи побратимів на передовій».

фото: Пласт Чернігів/Facebook

Марія Гриценко загинула вранці 7 серпня 2025 року спільно з двома побратимами на фронті під час виконання бойового завдання внаслідок атаки ворожого дрону. У неї залишилась 15-річна донечка Юлія та батьки.

Нагадаємо, 1 серпня у свій день народження під час виконання бойового завдання на позиціях загинув поліцейський Олександр Пантюхов. Після навчання, в розпал бойових дій, він приїхав служити на Донеччину. Працював дільничним офіцером в Покровському райуправлінні поліції.

До слова, на фронті загинув Юрій Бредак (позивний «Клевер») – титулований український веслувальник. Восени 2021 року, ще до повномасштабного вторгнення, Юрій Бредак добровільно підписав контракт із 130 батальйоном тероборони.