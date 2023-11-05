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Землетрус у Непалі: зросла кількість загиблих

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Землетрус у Непалі: зросла кількість загиблих
Кількість в Непалі загиблих може зрости
фото: Reuters

Землетрус на заході Непалу став найсильнішим за останні вісім років

Щонайменше 157 людей загинули та сотні отримали поранення в результаті землетрусу на заході Непалу. Про це повідомляє Reuters.

Чиновники заявляють про щонайменше 157 загиблих в двох округах. Понад 140 людей госпіталізовані. Місцева влада вважає, що кількість загиблих може зрости.

Унаслідок землетрусу 105 людей загинули в Джаджаркоті, 52 у сусідньому районі Рукум-Вест, двоє в провінції Карналі. Епіцентр землетрусу був у селі Раміданда.

Через землетрус зв’язок із багатьма населеними пунктами перервався. У горах зійшли зсуви, перекривши дороги і стежки. До рятувальної операції залучили гелікоптери. Очікується, що рятувальні роботи будуть повільними, оскільки бригади екстреної допомоги повинні спочатку розчистити дороги, заблоковані зсувами в багатьох місцях. 

Від землетрусу також тряслися будівлі в Індії, зокрема, у столиці Нью-Делі, приблизно за 600 км від епіцентру.

Нагадаємо, землетрус стався 3 листопада о 23:47 в районі Джаджаркот. Національний сейсмологічний центр Непалу повідомив, що його магнітуда становила 6,4 бала.

Теги: стихійні лиха Непал землетрус

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