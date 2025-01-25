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Чотири секретні функції, які ховаються за боковою кнопкою в iPhone

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Чотири секретні функції, які ховаються за боковою кнопкою в iPhone
Бокова кнопка iPhone має чотири функції, про які мало хто знав
фото: depositphotos.com

Перші три прийоми у списку відносяться до функції, яка називається «Поєднання клавіш для спеціальних можливостей»

Бічна кнопка iPhone не тільки блокує екран – вона приховує у собі щонайменше чотири дуже зручні функції. Про це пише The Sun.

За правильного поєднання налаштувань і «клацань» можна змусити її робити дивовижні речі, зокрема допомогти уникнути заколисування у машині.

Перші три прийоми у списку відносяться до функції, яка називається «Поєднання клавіш для спеціальних можливостей». Це дає змогу призначати різні функції бічній кнопці, всі з яких активуються швидким «потрійним натисканням». Існують десятки варіантів, але є особливо зручні. Спочатку потрібно буде перейти у «Налаштування» – «Спеціальні можливості» – «Поєднання клавіш спеціальних можливостей».

Кнопка, як і раніше, працюватиме для блокування iPhone, але якщо натиснути тричі, вона активує функцію за вибором. А якщо вибрати кілька варіантів, потрійне клацання відкриє спливаюче меню з вибором, даючи змогу натиснути на потрібний варіант.

Однією з найкращих функцій iPhone є фонові звуки, які допоможуть зосередитися або навіть заснути. Можна вибрати фоновий звук за замовчуванням у меню «Налаштування» – «Універсальний доступ» – «Аудіо та відео» – «Фонові звуки».

Варіанти містять у собі: збалансований шум, океан, дощ, трансляція, ніч та вогонь.

Ці звуки можна використовувати не тільки для сну: можна також слухати їх поверх подкастів та інших типів медіа.

Другий – додаток Vehicle Motion Cues, який створено для боротьби з нудотою під час використання iPhone під час руху автомобіля.

«Якщо ви відчуваєте дискомфорт під час використання iPhone під час поїздки як пасажир в автомобілі, ви можете увімкнути функцію Vehicle Motion Cues – екранні підказки, що можуть допомогти зменшити заколисування», – пояснює Apple.

Підказки про рух транспортного засобу відображаються у вигляді анімованих точок по краях екрана, які відображають рух авто, не заважаючи виконувати дії на iPhone.

Третє – це лупа, яка також дуже корисна в певних ситуаціях. Це, по суті, урізана версія камери iPhone, спеціально розроблена для збільшення дрібних об'єктів.

Четвертий варіант – абсолютно окрема функція, пов'язана з функцією екстреного виклику Apple (Emergency SOS). Треба перейти у «Налаштування» – «Екстрений виклик – SOS», а потім увімкнути функцію «Виклик п'ятьма натисканнями кнопки». Тепер, якщо швидко натиснути бічну кнопку п'ять разів, на iPhone активується функція екстреного виклику SOS. Після завершення зворотного відліку iPhone автоматично викличе екстрені служби.

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Теги: Apple гаджет телефон

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