Названо найпоширеніші правопорушення серед військових

СЗЧ належить до найпоширеніших порушень у війську
фото з відкритих джерел

19 квітня відзначається День Військової служби правопорядку, яка забезпечує дисципліну та правопорядок у лавах ЗСУ

Серед найпоширеніших правопорушень військовослужбовців – самовільне залишення частини (СЗЧ) та порушення правил поводження зі зброєю. Як інформує «Главком», такі дані озвучив «Укрінформу» заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку (ВСП) ЗСУ, полковник Євген Свідерський.

Як наголосив Свідерський, дисципліна є критично важливою для стабільності підрозділів і виконання бойових завдань.

«Армія – це система, де все пов’язано. І якщо десь виникає збій дисципліни, це може вплинути на виконання бойових завдань. Тому вплив таких правопорушень завжди є системним: він б’є не лише по конкретній людині, а й по підрозділу загалом», – підкреслив полковник.

Нагадаємо, щорічно 19 квітня відзначається День Військової служби правопорядку (ВСП) у Збройних силах України. Це спеціальна правоохоронна структура, що забезпечує дисципліну та правопорядок у лавах ЗСУ.

До слова, влада готує рішення про посилення української піхоти, системи контрактів в армії та реагування на випадки самовільного залишення військової частини (СЗЧ). 

Як повідомлялося, Генеральний штаб ЗСУ спростив повернення військовослужбовців після самовільного залишення військової частини.

