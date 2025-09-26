Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія вербувала дітей біженців «для мінування» української школи в Будапешті

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Росія вербувала дітей біженців «для мінування» української школи в Будапешті
Росія через Telegram намагається залучати підлітків до протиправних дій в Україні
фото: колаж 24 каналу

Засновниця української школи в Будапешті повідомила деталі розслідування

 

Українська школа в Будапешті минулого року неодноразово отримувала листи про замінування. Розслідування виявило, що до цього були причетні діти, завербовані через Telegram. Про це розповіла співзасновниця першої двомовної середньої школи та гімназії в Будапешті Олена Бескоровайна у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

Минулого року школа пережила близько 20 повідомлень про замінування. Листи надходили двічі на тиждень, інколи двічі на день.

«Було й так, що двічі на день приходили повідомлення на пошту: отримуємо лист про замінування, викликаємо поліцію, евакуюємо всіх дітей, поліція перевіряє 2,800 кв. м. школи з собакою і говорить, що все чисто, і діти можуть повертатися, як приходить наступний лист. Ще навіть ніхто зайти не встиг, і поліція знову змушена була перевіряти школу. Якось було так, що лист з погрозами потрапив у спам. Нам зателефонували з поліції і запитали: «Ви евакуювали дітей? Чому нас не викликаєте?» Ми були дуже здивовані. Виявляється, що того разу в копію розсилки листів і відділок поліції поставили», – розповіла засновниця школи.

Хлопець, якого вважають куратором групи, зараз під слідством. Його завербували через телеграм-канал. Оплату за листи з погрозами він отримував криптовалютою. «З’ясувалося, що це досить велика група – 12 дітей-підлітків, серед яких є і українці, і угорці. Зараз ведеться слідство. Їх всіх знаходили через телеграм. Вони і в угорські школи відправляли листи з погрозами, але нам – найбільше», – зазначила засновниця.

Мета «замінувань» – посіяти паніку серед учнів і батьків. «І це частково вдалося, бо деякі батьки хотіли забрати дітей зі школи. Це був стрес для всіх. Ми посилили заходи безпеки в школі. Поліція чергувала у нас щоденно. Це дійсно страшно, хоча і реальних замінувань не було, лише листи з погрозами», – додала засновниця.

Справу веде Національне бюро розслідувань, їй присвоєно категорію «терористична діяльність». «Якщо людина йде на співпрацю і розкаже всю правду, тоді прокурор може винести рішення не давати термін покарання, а тільки депортувати з країни. В Угорщині відповідальність настає з 14 років. Ми мусимо дітям пояснювати і пояснювати, що так не варто робити. Потім всій школі довелось відпрацьовувати пропущений на евакуацію час по суботах. Але тішимося, що школа повернулася до нормального графіку навчання. Ми мусимо дітям пояснювати і пояснювати, що так не варто робити», – підсумувала засновниця.

Нагадаємо, що поліція Сумської області повідомила, що спецслужби Росії через месенджери намагаються вербувати українських підлітків для вчинення протиправних дій на території України. Підліткам пропонують як «легкі завдання» (графіті, листівки дискредитаційного характеру), так і більш небезпечні – підпал трансформаторного обладнання або автомобілів військових. Правоохоронці наголошують, що такі дії є незаконними, а відповідальність за їхнє вчинення нестимуть і діти, і їхні батьки.

Читайте також:

Теги: школа замінування вербовка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Законодавством не передбачена знижки на харчування в садках для багатодітних сімей
Багатодітні сім'ї залишились без пільг на харчування у дитсадках: скільки тепер треба платити
27 серпня, 16:52
До харківських шкіл цьогоріч підуть близько 6 тис. першокласників
З 1 вересня у Харкові запрацює сім підземних шкіл
28 серпня, 12:55
Кількість першокласників в окупованому Севастополі різко знизилася
Кількість першокласників в окупованому Севастополі різко знизилася
31 серпня, 08:07
Ксенія Мішина та Григорій Решетнік позували зі своїми синами
Монатік, Тополі, Єфросиніна та інші зірки відвели своїх дітей до школи (фото)
1 вересня, 13:45
Директорка столичної гімназії №109 Віталія Полякова влаштувала перевірку форми на вході до закладу
Що відомо про керівницю столичної гімназії, яка влаштувала конфлікт через шорти
4 вересня, 09:49
Китай взявся навчати дітей поводженню із сучасними технологіями
Обов'язкові уроки зі штучного інтелекту введені у школах Пекіна
9 вересня, 08:10
Поліція біля школи, де сталася стрілянина
У США сталася стрілянина у школі: є поранені
11 вересня, 05:01
Для харчування дітей в школах та дитсадках Фастова впродовж року постачатимуть вітчизняні овочі та турецькі яблука
Фастівська міськрада купила овочі для шкіл та садків у 2-3 рази дорожче, ніж у магазинах: розслідування
10 вересня, 19:38
У поліції наголосили, що кожне повідомлення про «замінування» завжди розглядається і відпрацьовується у повному обсязі
Понад тисячу повідомлень про замінування протягом двох днів отримала поліція Києва
Сьогодні, 09:38

Соціум

Росія вербувала дітей біженців «для мінування» української школи в Будапешті
Росія вербувала дітей біженців «для мінування» української школи в Будапешті
Комахи масово зникають по всьому світу: вчені розгледіли загрозу
Комахи масово зникають по всьому світу: вчені розгледіли загрозу
Вибух павербанка в Токіо: шестеро людей госпіталізовані
Вибух павербанка в Токіо: шестеро людей госпіталізовані
У Смоленській області 18 вагонів із бензином зійшли з рейок
У Смоленській області 18 вагонів із бензином зійшли з рейок
Складено рейтинг найнебезпечніших міст Європи
Складено рейтинг найнебезпечніших міст Європи
Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Росії
Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Росії

Новини

В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Вчора, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua