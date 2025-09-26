Росія вербувала дітей біженців «для мінування» української школи в Будапешті

Засновниця української школи в Будапешті повідомила деталі розслідування

Українська школа в Будапешті минулого року неодноразово отримувала листи про замінування. Розслідування виявило, що до цього були причетні діти, завербовані через Telegram. Про це розповіла співзасновниця першої двомовної середньої школи та гімназії в Будапешті Олена Бескоровайна у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

Минулого року школа пережила близько 20 повідомлень про замінування. Листи надходили двічі на тиждень, інколи двічі на день.

«Було й так, що двічі на день приходили повідомлення на пошту: отримуємо лист про замінування, викликаємо поліцію, евакуюємо всіх дітей, поліція перевіряє 2,800 кв. м. школи з собакою і говорить, що все чисто, і діти можуть повертатися, як приходить наступний лист. Ще навіть ніхто зайти не встиг, і поліція знову змушена була перевіряти школу. Якось було так, що лист з погрозами потрапив у спам. Нам зателефонували з поліції і запитали: «Ви евакуювали дітей? Чому нас не викликаєте?» Ми були дуже здивовані. Виявляється, що того разу в копію розсилки листів і відділок поліції поставили», – розповіла засновниця школи.

Хлопець, якого вважають куратором групи, зараз під слідством. Його завербували через телеграм-канал. Оплату за листи з погрозами він отримував криптовалютою. «З’ясувалося, що це досить велика група – 12 дітей-підлітків, серед яких є і українці, і угорці. Зараз ведеться слідство. Їх всіх знаходили через телеграм. Вони і в угорські школи відправляли листи з погрозами, але нам – найбільше», – зазначила засновниця.

Мета «замінувань» – посіяти паніку серед учнів і батьків. «І це частково вдалося, бо деякі батьки хотіли забрати дітей зі школи. Це був стрес для всіх. Ми посилили заходи безпеки в школі. Поліція чергувала у нас щоденно. Це дійсно страшно, хоча і реальних замінувань не було, лише листи з погрозами», – додала засновниця.

Справу веде Національне бюро розслідувань, їй присвоєно категорію «терористична діяльність». «Якщо людина йде на співпрацю і розкаже всю правду, тоді прокурор може винести рішення не давати термін покарання, а тільки депортувати з країни. В Угорщині відповідальність настає з 14 років. Ми мусимо дітям пояснювати і пояснювати, що так не варто робити. Потім всій школі довелось відпрацьовувати пропущений на евакуацію час по суботах. Але тішимося, що школа повернулася до нормального графіку навчання. Ми мусимо дітям пояснювати і пояснювати, що так не варто робити», – підсумувала засновниця.

Нагадаємо, що поліція Сумської області повідомила, що спецслужби Росії через месенджери намагаються вербувати українських підлітків для вчинення протиправних дій на території України. Підліткам пропонують як «легкі завдання» (графіті, листівки дискредитаційного характеру), так і більш небезпечні – підпал трансформаторного обладнання або автомобілів військових. Правоохоронці наголошують, що такі дії є незаконними, а відповідальність за їхнє вчинення нестимуть і діти, і їхні батьки.