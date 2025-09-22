Головна Країна Суспільство
Українці, що повертаються з Польщі, отримуватимуть допомогу: деталі

Українці, що повертаються з Польщі, отримуватимуть допомогу: деталі
Верещук пояснила, що отримають українці, які вирішать повернутися додому з Польщі
фото: Слово і діло

Держава забезпечить житло, гуманітарну, медичну та соціальну допомогу для громадян, які вирішать повернутися додому

 

Українці, які повертаються з Польщі, отримають державну підтримку у вигляді житла, гуманітарної, медичної та соціальної допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступницю керівника Офісу президента Ірину Верещук.

За словами Ірини Верещук, повернення українців із Польщі потребує ретельної підготовки держави. Особливо це стосується літніх людей, осіб з інвалідністю, одиноких матерів із малолітніми дітьми та інших вразливих категорій громадян.

Заступниця керівника зазначила, що підготовка системи підтримки включатиме тимчасове житло, гуманітарну, медичну та соціальну допомогу, щоб українці, які вирішать повернутися, отримали належну підтримку від держави. «Найближчим часом винесемо це питання на обговорення Платформи з питань українців за кордоном за участі дотичних органів влади, громадських і міжнародних організацій та польських партнерів», – додала Верещук.

Водночас вона зауважила, що посилення вимог до перебування українців у Польщі, особливо для тих, хто не має змоги працювати, робить державну підтримку ще більш актуальною.

Польща готує обмеження надання безкоштовних медичних послуг для українських біженців через ризики зловживання системою охорони здоров’я. Речник Вищої лікарської палати Польщі Якуб Косіковський зазначив, що поправка має на меті протидіяти випадкам, коли громадяни України приїжджають до Польщі виключно для отримання медичних послуг.

Нагадаємо, що Кабмін схвалив законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги». Для кожної дитини віком до 18 років та особи з інвалідністю І або II групи розмір базової величини пропонується визначати на рівні 100% такої базової величини.

«Законопроєктом пропонується з 01.01.2026 державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям трансформувати в базову соціальну допомогу та обʼєднати окремі види державної допомоги. Передбачається, що базова соціальна допомога надаватиметься найуразливішим категоріям населення як основний засіб подолання бідності та реагування на складні життєві обставини», – йдеться у повідомленні.

Розмір базової соціальної допомоги пропонується визначати як різницю між сукупним розміром базової величини для всіх членів сімʼї та середньомісячним сукупним доходом сімʼї та на рівні 100% такої базової величини для першого члена сімʼї (уповноваженого представника сімʼї) та 70% такої базової величини – для кожного наступного члена сімʼї, відповідно до яких розраховується допомога.

Нагадаємо, уряд України збільшив розміри щомісячної грошової компенсації для певної категорії населення. Відтепер особи, які постраждали на виробництві та потребують постійного догляду, а також санітарно-гігієнічних засобів, засобів догляду та одночасно постійно потребують медичних виробів або ліків, додатково зможуть отримати виплати.

До слова, 27 серпня Кабмін розширив програму «єВідновлення». Внутрішньо переміщені особи, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави – до 2 млн грн на одну людину або сім’ю.

Раніше уряд продовжив виплати на проживання для найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб до лютого 2026 року. Мова йде про осіб з інвалідністю І-III групи, сімей з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років), сімей, у складі яких лише непрацездатні особи тощо.

 

