Стало відомо, у яких областях поліція найчастіше штрафує водіїв

Найчастіше правоохоронці штрафували водіїв на Львівщині, у Києві та Одещині

Поліцейські винесли понад 2 млн постанов за порушення правил дорожнього руху

Понад 3,2 млн порушень правил дорожнього руху (ПДР) було виявлено камерами автофіксації за дев'ять місяців 2024 року за даними Департаменту патрульної поліції. Це у 1,7 раза більше, ніж за аналогічний період торік, та рекорд за останні п'ять років. 99% порушень стосувалися саме перевищення швидкості. Про це повідомляє «Опендатабот».

3 278 982 порушення ПДР було виявлено камерами автофіксації цьогоріч в Україні. Загалом це рекордна кількість порушень за весь час роботи камер автофіксації – з червня 2020 року. Майже всі порушення, зафіксовані камерами, стосувались перевищення швидкості. Лише в 1% – 16 833 постанови – йшлось про зупинку чи рух на смузі для громадського транспорту.

Кількість порушень ПДР, яку зафіксували камери фото: «Опендатабот»

Зазначається, що найбільшу кількість порушень за місяць було зафіксовано цьогоріч у вересні – 520 247.

Наразі в Україні працює 308 камер автофіксації у 19 областях України та столиці. 20% від усіх камер розташовані в Києві (30) та області (32). На Львівщині встановлено 44 камери, з яких 13 у Львові, а 31 – в області. Водночас у регіонах, наближених до фронту, (Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська області) прилади контролю не підключені.

Де найбільше порушень ПДР, які зафіксували поліціянти у 2024 році фото: «Опендатабот»

До порівняння, напередодні повномасштабного вторгнення порушення фіксували 246 приладів у 24 містах та 15 областях.

Окрім автоматичної фіксації, поліцейські винесли 2 088 433 постанови за порушення ПДР. Найчастіше штрафували водіїв на Львівщині: 220 161 постанова, наслідують Київ (180 719) та Одещина (134 836).

Раніше повідомлялося, що народні депутати пропонують посилити покарання за ненадання переваги в русі транспортним засобам, які мають на це право.

До слова, водії, які залишають автівки у непризначених для цього місцях та перешкоджають руху велосипедистів, отримують штраф у розмірі 340 грн.