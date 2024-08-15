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Війна змінила ринок праці. Мінінфраструктури терміново розшукує жінок-водіїв

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Війна змінила ринок праці. Мінінфраструктури терміново розшукує жінок-водіїв
Уряд шукає способи, як компенсувати нестачу чоловіків, яких призвали до лав Збройних Сил, у транспортній галузі
фото: Finance.ua

Чоловіки пішли на війну: скільки водіїв автобусів бракує в регіонах

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запускає безплатні курси керуванням автобусами для жінок. Такі курси від Мінінфраструктури охоплять кілька регіонів. Детально про новий урядовий проєкт йдеться у матеріалі «Главкома».

За словами заступника міністра інфраструктури Сергія Деркача, на сьогодні в Україні не вистачає близько 30% водіїв.

«6 тис. водіїв не вистачає тільки комунальним підприємствам у регіонах, а є ж ще й міжобласні, міжнародні автобуси, і там теж дуже відчувається брак робочої сили. Умовно можна сказати, біля 30% водіїв не вистачає вже сьогодні», – пояснює Деркач.

Потреба у водіях на початок року 2024. Даних щодо деяких областей у Мінінфраструктури немає
Потреба у водіях на початок року 2024. Даних щодо деяких областей у Мінінфраструктури немає
фото пресслужби Мінінфраструктури

Сергій Деркач пояснює, що ті водії, які наразі захищають країну в лавах ЗСУ, не зможуть після закінчення війни одразу повернутися до роботи, а водіїв не вистачає вже зараз.

«Після закінчення війни має минути якийсь час для адаптації наших воїнів, які повернуться до свого звичайного життя, і зокрема, керування автобусами. А поки вони адаптуватимуться, людей має хтось возити», – зауважив Деркач. 

За його словами, вже 16 серпня буде запущена анкета реєстрації для водійок. 

«Це буде спеціальний сайт, на якому вони зможуть отримати всю інформацію про цю програму, вони зможуть подати свою анкету. Після цього буде відбуватись відбір», – анонсує Деркач.

До слова, ексміністр інфраструктури Володимир Омелян схвально поставився до такої ідеї.

«Якщо ми говоримо про рівність професій і рівність статей, то це дуже добре. Якщо жінка хоче і має можливість, якщо підготовка буде належною, то чому ні? Я вітаю цю ініціативу міністерства, що вони хочуть полегшити цей шлях, бо, безумовно, у суспільстві існує певний скепсис – що це, мовляв, чоловіча робота», – зазначив він. Омелян також пригадав нещодавний сексистський скандал у київському метрополітені, де один з інструкторів машиністок заявив, що «не планує брати на роботу жінок».

Як повідомлялося, у комунальне підприємство «Київський метрополітен» активно йдуть працювати жінки, наразі одна жінка навчається на машиніста.

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Теги: Володимир Омелян ринок рейтинг скандал жінка робота

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