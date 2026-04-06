У Литві ув’язнено чоловіка за осквернення українського прапора: який вирок отримав

Інцидент розслідували правоохоронці Паневежиса, а вирок може бути оскаржений
фото з відкритих джерел

Під час слідства чоловік визнав провину та пояснив свої дії негативним ставленням до українських біженців і підтримки України з боку Литви

У Литві суд засудив мешканця Пасвальського району Лукаса Вайчеконіса до 90 днів ув’язнення за наругу над українським прапором та інші правопорушення. Про це пише LRT, передає «Главком».

Як встановив суд, у червні 2024 року чоловік викрав український прапор із будівлі правоохоронного органу в Паневежисі, після чого пошкодив автомобіль із українськими номерами, розбив вікна та встромив у нього прапор.

Під час слідства він визнав провину та пояснив свої дії негативним ставленням до українських біженців і підтримки України з боку Литви.

Суд визнав його винним одразу за кількома статтями, зокрема за наругу над символом іноземної держави, підбурювання до ненависті та порушення громадського порядку. За цим епізодом чоловіку призначили 50 днів арешту, однак з урахуванням попереднього вироку остаточний термін склав 90 днів ув’язнення.

Окрім цього, суд зобов’язав його виплатити потерпілому власнику авто понад 2 тис. євро компенсації.

Інцидент розслідували правоохоронці Паневежиса, а вирок може бути оскаржений.

Як повідомлялось, питання розміщення українських біженців у тих країнах Євросоюзу, де для них створені сприятливіші умови, може призвести до зростання напруженості між державами-членами ЄС. До того ж питання, що взагалі робити з українськими біженцями після закінчення дії тимчасового захисту, викликає суперечки між країнами. 

