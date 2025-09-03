Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Комунальники пояснили, як правильно утилізувати використаний жир на кухні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Комунальники пояснили, як правильно утилізувати використаний жир на кухні
Жир, що потрапляє в труби, швидко охолоджується і перетворюється на жирні пробки, попереджають фахівці «Львівводоканалу»
фото: «Львівводоканал»

Комунальники радять використовувати прості та ефективні методи, що допоможуть уникнути засмічень труб 

Зазвичай після приготування їжі залишки олії чи жиру зливаються в раковину і люди не замислюються про наслідки. Однак, за твердженням фахівців «Львівводоканалу», ця звичка завдає серйозної шкоди каналізаційній системі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство Львова. 

Чому не можна зливати жир у раковину?

Як пояснили львівські комунальники, жир, що потрапляє в труби, швидко охолоджується і перетворюється на жирні пробки. 

Залишки жиру у каналізації призводять до:

  • Засмічення труб як у будинку, так і в міській каналізаційній мережі.
  • Появи неприємного запаху зі стоків.
  • Додаткового навантаження на очисні споруди.

Як утилізувати жир правильно?

«Львівводоканал» радить використовувати прості та ефективні методи, що допоможуть уникнути засмічень:

  • дайте жиру застигнути, зберіть серветкою і викиньте у смітник;
  • залишки олії збирайте у банку чи контейнер, а не зливайте в каналізацію;
  • виливайте та викидайте залишки олії у контейнери з харчовими відходами;
  • головне правило – не використовуйте раковину як смітник.

Дотримання цих простих правил допоможе зберегти каналізацію чистою та запобігти аваріям.

Дописувачі «Львівводоканалу» активно коментують пораду комунальників, а також діляться власним досвідом щодо утилізації жиру у Європі:

Коментарі під дописом «Львівводоканалу»
Коментарі під дописом «Львівводоканалу»
скриншот
Коментарі під дописом «Львівводоканалу»
Коментарі під дописом «Львівводоканалу»
скриншот
Коментарі під дописом «Львівводоканалу»
Коментарі під дописом «Львівводоканалу»
скриншот
Коментарі під дописом «Львівводоканалу»
Коментарі під дописом «Львівводоканалу»
скриншот

Раніше повідомлялося, що комунальники Кропивницького знахлдять у каналізаційних трубах сумки, флешки, вологі серветки, іграшки, самокат, засоби гігієни, ганчір'я. Інколи, щоб прочистити каналізацію, доводиться спускатися всередину труби. Кількість заявок, які отримують щодня різна – від 30 до 70. Скільки вдається виконати, залежить від обсягу робіт. У середині труби працівники перебувають 15-20 хвилин по черзі, а перед тим, як спуститись колодязем, його провітрюють. Робота важка, але необхідна, адже забита каналізація може підтоплювати підвали багатоповерхівок.

До слова, родина харків’ян в Олешині збудувала екобудинок без кутів зі сміття.

Теги: екологія Львів комуналка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа у львівському готелі «Власта» сталася 4 серпня
Пожежа у львівському готелі «Власта»: встановлено причину вибуху
5 серпня, 11:58
В Україні за розподіл природного газу треба платити щомісяця
Що означає окрема сума за розподіл газу в платіжці: пояснення регулятора
8 серпня, 12:14
«Укрзалізниця» анонсувала запуск потягів між двома містами
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди з Києва до Львова та Вінниці: розклад
13 серпня, 17:52
Ресторатора було оштрафовано на 48 тис грн
Держпродспоживслужба оштрафувала у Львові «Китайський привіт» Кацуріна
12 серпня, 16:08
Зловмисники були затримані під час одержання неправомірної вигоди
Двоє військових у Львові попалися на хабарі за зняття чоловіка з розшуку ТЦК
15 серпня, 18:11
Галущак був нащадком Івана Франка по прямій лінії
У день народження Івана Франка відійшов у засвіти його правнук
27 серпня, 14:03
Андрій Парубій був застрелений сьогодні, 30 серпня у Львові
Вбивство Андрія Парубія у Львові: оголошено спецоперацію «Сирена»
30 серпня, 13:51
Місце вбивства Андрія Парубія
СБУ повідомила, чи пов’язані вбивства Андрія Парубія та Ірини Фаріон
30 серпня, 18:41
Батько Андрія Парубія: Він змалку ненавидів усе московське і мріяв про українську державу
Батько Андрія Парубія: Він змалку ненавидів усе московське і мріяв про українську державу
Вчора, 15:48

Суспільство

Комунальники пояснили, як правильно утилізувати використаний жир на кухні
Комунальники пояснили, як правильно утилізувати використаний жир на кухні
Брав участь у боях проти Хезболли та російських окупантів. Згадаймо Дмитра Фіалку
Брав участь у боях проти Хезболли та російських окупантів. Згадаймо Дмитра Фіалку
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Убивство Парубія. Ексдружина підозрюваного вийшла із заявою
Убивство Парубія. Ексдружина підозрюваного вийшла із заявою
Яке релігійне свято відзначається 3 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 вересня 2025: традиції та молитва
Сенат Чехії ухвалив резолюцію про насильницьку асиміляцію українців на тимчасово окупованих територіях
Сенат Чехії ухвалив резолюцію про насильницьку асиміляцію українців на тимчасово окупованих територіях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2025
25K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
8499
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
5583
Фальшива драма кілера Парубія
4815
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Сьогодні, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Вчора, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Вчора, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua