Комунальники пояснили, як правильно утилізувати використаний жир на кухні

Зазвичай після приготування їжі залишки олії чи жиру зливаються в раковину і люди не замислюються про наслідки. Однак, за твердженням фахівців «Львівводоканалу», ця звичка завдає серйозної шкоди каналізаційній системі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство Львова.

Чому не можна зливати жир у раковину?

Як пояснили львівські комунальники, жир, що потрапляє в труби, швидко охолоджується і перетворюється на жирні пробки.

Залишки жиру у каналізації призводять до:

Засмічення труб як у будинку, так і в міській каналізаційній мережі.

Появи неприємного запаху зі стоків.

Додаткового навантаження на очисні споруди.

Як утилізувати жир правильно?

«Львівводоканал» радить використовувати прості та ефективні методи, що допоможуть уникнути засмічень:

дайте жиру застигнути, зберіть серветкою і викиньте у смітник;

залишки олії збирайте у банку чи контейнер, а не зливайте в каналізацію;

виливайте та викидайте залишки олії у контейнери з харчовими відходами;

головне правило – не використовуйте раковину як смітник.

Дотримання цих простих правил допоможе зберегти каналізацію чистою та запобігти аваріям.

Дописувачі «Львівводоканалу» активно коментують пораду комунальників, а також діляться власним досвідом щодо утилізації жиру у Європі:

