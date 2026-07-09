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Негода не відступає: які області накриють грози та шквали 10 липня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Негода не відступає: які області накриють грози та шквали 10 липня
Удень у східних областях пройдуть значні дощі з грозами
фото: glavcom.ua

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

10 липня у деяких областях очікуються значні дощі, грози та шквали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом синоптиків, 10 липня вночі у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та Криму будуть значні дощі, грози. Також вдень у східних областях очікуються значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Негода не відступає: які області накриють грози та шквали 10 липня фото 1

«Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також руху транспорту. Будьте уважними й бережіть себе!», – наголошує ДСНС.

До слова, в Україні протягом тижня очікується помірно тепла, переважно хмарна погода з періодичними дощами та грозами. Температурні показники будуть комфортними: вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +21...+28 °C, а вночі опускатимуться до +10...+16 °C. На початку тижня в західних регіонах удень можливі короткочасні опади, шквали до 15-20 м/с, а температура повітря поступово знижуватиметься. 

Як повідомлялося, наприкінці наступного тижня в Україні знову очікується спека – температура повітря може перевищити +30°C.

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Теги: Укргідрометцентр негода гроза

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