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В Одесі блискавка влучила у житловий будинок: спалахнула пожежа (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Одесі блискавка влучила у житловий будинок: спалахнула пожежа (відео)
Дах будинку охопило полум'я, а в небо здійнявся густий дим
скриншот з відео

Інформація про постраждалих наразі не надходила

Під час сильної негоди в Одесі блискавка влучила у житловий будинок, унаслідок чого сталася пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві Telegram-канали.

На оприлюднених відео зафіксовано момент удару блискавки. Одразу після цього дах будинку охопило полум'я, а в небо здійнявся густий дим.

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На місці події працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники ліквідовують займання та встановлюють усі обставини інциденту.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Нагадаємо, синоптики попереджали про погіршення погодних умов на півдні України. На 9 липня в Одеській області прогнозували грози, сильні зливи та пориви вітру, а рятувальники закликали громадян бути особливо обережними під час негоди й уникати перебування поблизу дерев, ліній електропередач та інших потенційно небезпечних об'єктів.

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Теги: негода Одеса гроза

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