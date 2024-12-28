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Вагон-реанімація та апарати ШВЛ: «Укрзалізниця» показала ще один медичний поїзд (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Вагон-реанімація та апарати ШВЛ: «Укрзалізниця» показала ще один медичний поїзд (фото)
Вагони обладнані генераторами для автономного живлення
фото з відкритих джерел

У складі потяга вісім модернізованих вагонів пристосованих для евакуації поранених

«Укрзалізниця» сформувала ще один медичний поїзд, який рятуватиме наших захисників та захисниць. Про це повідомляє пресслужба товариства.

У складі потяга вісім модернізованих вагонів пристосованих для евакуації поранених.

«У складі цього поїзда є вагон-реанімація, також вагони поїзда обладнані генераторами для автономного живлення, кисневими концентраторами, апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами та іншою технікою, що дозволяє максимально безпечно транспортувати поранених різного ступеня важкості та надавати екстрену допомогу», – йдеться в повідомленні.

Вагон-реанімація та апарати ШВЛ: «Укрзалізниця» показала ще один медичний поїзд (фото) фото 1
Вагон-реанімація та апарати ШВЛ: «Укрзалізниця» показала ще один медичний поїзд (фото) фото 2
Вагон-реанімація та апарати ШВЛ: «Укрзалізниця» показала ще один медичний поїзд (фото) фото 3

Зазначається, що загалом від початку повномасштабного вторгнення залізничниками переобладнано вже 78 вагонів для потреб медичної евакуації, серед яких реанімаційні та стаціонарні.

Нагадаємо, у березні «Укрзалізниця» вперше продемонструвала медичний евакуаційний поїзд, обладнаних як лікарні, здатних надавати невідкладну допомогу і навіть проводити операції на ходу, для перевезення важкопоранених українських солдатів. 

Також на сьогодні в Україні є п’ять потягів, які мають покращені вагони. «Укрзалізниця» запевняє, що вартість квитків незмінна й ідентична до вартості квитків аналогічних за класом вагонів.

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Теги: Укрзалізниця перевезення потяг військові поранення евакуація медицина

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