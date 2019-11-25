  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Новий голова Київської ОДА обіцяє скасувати придбання машин для обласних начальників за 5 млн грн

    • Розсилка
    Олексій Чернишов запевняє, що гроші з обласного бюджету підуть на заклади освіти і медицини - Новий голова Київської ОДА обіцяє скасувати придбання машин для обласних начальників за 5 млн грн
    Олексій Чернишов запевняє, що гроші з обласного бюджету підуть на заклади освіти і медицини

    «Ми ухвалили рішення перенаправити ці кошти на соціальну сферу», - каже Олексій Чернишов

    Новий голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Чернишов обіцяє, що наприкінці року гроші з обласного бюджету підуть на заклади освіти і медицини.

    «Це моя принципова позиція. У нас є недофінансовані захищені статті бюджету», - каже голова КОДА «Главкому» у своєму першому інтерв’ю на посаді.

    Чернишов наголошує, що автівки придбані не будуть, бо «депутати вже ухвалили рішення про перенаправлення коштів на соціальну сферу».

    А рішення щодо придбання автомобілів для облради та обладміністрації, за словами керівника області, буде скасоване.

    Нагадаємо, 28 жовтня президент Володимир Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації бізнесмена з Харкова Олексія Чернишова.

    42-річний Чернишов відомий як підприємець та інвестор, зокрема, засновник інвестиційної компанії VI2 Partners. Крім того, раніше його рекомендували 14 професійних і громадських об'єднань в якості кандидата на пост глави Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. 

    Іншим указом Зеленський звільнив Михайла Бно-Айріяна з цієї посади. «Звільнити Бно-Айріяна Михайла Кареновича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - йдеться в документі. 

    Як повідомлялося, 20 жовтня стало відомо, що чинний глава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленського з проханням підтримати його відставку. Чиновник йде з посади через всього 100 днів після призначення на тлі критики з боку частини правлячої партії.

    Бно-Айріян очолював Київську ОДА з 10 липня 2019 року.

    Читайте більше:


    Київська облрада Київщина Київська агломерація Олексій Чернишов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ