Новий голова Київської ОДА обіцяє скасувати придбання машин для обласних начальників за 5 млн грн



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Олексій Чернишов запевняє, що гроші з обласного бюджету підуть на заклади освіти і медицини

«Ми ухвалили рішення перенаправити ці кошти на соціальну сферу», - каже Олексій Чернишов

Новий голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Чернишов обіцяє, що наприкінці року гроші з обласного бюджету підуть на заклади освіти і медицини.

«Це моя принципова позиція. У нас є недофінансовані захищені статті бюджету», - каже голова КОДА «Главкому» у своєму першому інтерв’ю на посаді.

Чернишов наголошує, що автівки придбані не будуть, бо «депутати вже ухвалили рішення про перенаправлення коштів на соціальну сферу».

А рішення щодо придбання автомобілів для облради та обладміністрації, за словами керівника області, буде скасоване.

Нагадаємо, 28 жовтня президент Володимир Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації бізнесмена з Харкова Олексія Чернишова.

42-річний Чернишов відомий як підприємець та інвестор, зокрема, засновник інвестиційної компанії VI2 Partners. Крім того, раніше його рекомендували 14 професійних і громадських об'єднань в якості кандидата на пост глави Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

Іншим указом Зеленський звільнив Михайла Бно-Айріяна з цієї посади. «Звільнити Бно-Айріяна Михайла Кареновича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - йдеться в документі.

Як повідомлялося, 20 жовтня стало відомо, що чинний глава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленського з проханням підтримати його відставку. Чиновник йде з посади через всього 100 днів після призначення на тлі критики з боку частини правлячої партії.

Бно-Айріян очолював Київську ОДА з 10 липня 2019 року.

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