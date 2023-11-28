Коломойський святкуватиме Новий рік у СІЗО

2 вересня олігарха Ігоря Коломойського заарештували з можливістю внести заставу у розмірі 509 млн грн

Олігарх пробуде в СІЗО ще щонайменше до 26 січня 2024 року

Сьогодні, 28 листопада Шевченківський райсуд Києва подовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського. Його залишили в СІЗО ще на два місяці з альтернативою внесення застави. Про це стало відомо із трансляції засідання суду.

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Згідно з рішенням суду, Коломойський перебуватиме під вартою з альтернативою застави у розмірі 3 млрд 712 тис. грн.

Таким чином, олігарх пробуде в СІЗО ще щонайменше до 26 січня 2024 року, якщо не буде внесена застава.

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Нагадаємо, 2 вересня олігарха Ігоря Коломойського заарештували з можливістю внести заставу у розмірі 509 млн гривень. Другу підозру Коломойський отримав 7 вересня у справі про заволодіння 9,2 млрд грн «ПриватБанку».

А 10 листопада суд залишив його під вартою. Адвокати просили змінити запобіжний захід на домашній арешт через погіршення стану його здоров’я, проте суддя відхилив клопотання.

Раніше олігарх Ігор Коломойський написав листа до генерального прокурора Андрія Костіна з проханням особисто втрутитись в ситуацію. Він поскаржився на упередженість представників його офісу та затягування розслідування,