Обмін полоненими. Омбудсмен розповів про цивільних, яких вдалося визволити з неволі

Росіяни насильно вивезли чотирьох цивільних мешканців Сумської області з власних домівок у 2025 році

Під час сьогоднішнього обміну з російського полону було повернено цивільних віком від 61 до 85 років

Сьогодні, 15 травня, окрім українських захисників, вдалося повернути додому чотирьох цивільних мешканців Сумської області. Їх окупанти насильно вивезли з власних домівок у 2025 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Як зазначив уповноважений, серед людей, яких вдалося повернути з російської неволі під час сьогоднішнього обміну, – цивільні громадяни віком від 61 до 85 років. Вони незабаром возз’єднаються зі своїми рідними.

Це цивільні громадяни віком від 61 до 85 років. Незабаром…

Лубінець наголосив, що повернення стало результатом попередньої роботи в межах гуманітарного діалогу з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою на території Республіки Білорусь, а також за участі голови Білоруського парламентського комітету із соціального захисту та праці Ірини Костевич.

«Дії РФ є грубим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Мирні жителі не можуть бути об’єктом незаконного переміщення чи примусового вивезення. Втім, Росія продовжує системно порушувати права українських громадян», – сказав він.

За словами Лубінця, Україна щодня працює над поверненням кожного і кожної додому.

Нагадаємо, 8 травня президент США оголосив про триденне перемир’я між Україною та Росією 9, 10 та 11 травня. Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію та анонсував запланований обмін полоненими у форматі «1000 на 1000».

Російська сторона підтримала ініціативу. Проте 13 травня омбудсмен України Дмитро Лубінець заявив, що представники країни-агресорки затримують домовлений обмін.

Перший етап обміну полоненими відбувся 15 травня. Додому повернулося 205 україців. За словами Володимира Зеленського, більшість з них були у полоні РФ з 2022 року. Президент України розповів, що додому повернулися захисники, які боронили Україну в Маріуполі і Азовсталь, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.