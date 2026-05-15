Обмін полоненими. Омбудсмен розповів про цивільних, яких вдалося визволити з неволі

glavcom.ua
Росіяни насильно вивезли чотирьох цивільних мешканців Сумської області з власних домівок у 2025 році
Під час сьогоднішнього обміну з російського полону було повернено цивільних віком від 61 до 85 років

Сьогодні, 15 травня, окрім українських захисників, вдалося повернути додому чотирьох цивільних мешканців Сумської області. Їх окупанти насильно вивезли з власних домівок у 2025 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Як зазначив уповноважений, серед людей, яких вдалося повернути з російської неволі під час сьогоднішнього обміну, – цивільні громадяни віком від 61 до 85 років. Вони незабаром возз’єднаються зі своїми рідними.

Лубінець наголосив, що повернення стало результатом попередньої роботи в межах гуманітарного діалогу з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою на території Республіки Білорусь, а також за участі голови Білоруського парламентського комітету із соціального захисту та праці Ірини Костевич.

«Дії РФ є грубим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Мирні жителі не можуть бути об’єктом незаконного переміщення чи примусового вивезення. Втім, Росія продовжує системно порушувати права українських громадян», – сказав він.

За словами Лубінця, Україна щодня працює над поверненням кожного і кожної додому.

Нагадаємо, 8 травня президент США оголосив про триденне перемир’я між Україною та Росією 9, 10 та 11 травня. Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію та анонсував запланований обмін полоненими у форматі «1000 на 1000».

Російська сторона підтримала ініціативу. Проте 13 травня омбудсмен України Дмитро Лубінець заявив, що представники країни-агресорки затримують домовлений обмін.

Перший етап обміну полоненими відбувся 15 травня. Додому повернулося 205 україців. За словами Володимира Зеленського, більшість з них були у полоні РФ з 2022 року. Президент України розповів, що додому повернулися захисники, які боронили Україну в Маріуполі і Азовсталь, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.

