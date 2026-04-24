Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Лубінець зворушливо звернувся до дружини в день річниці їхнього шлюбу (фото)

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Дмитро Лубінець зі своєю дружиною Юніною Лубінець
фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Дмитро Лубінець понад 20 років перебуває в шлюбі з Яніною Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 24 квітня святкує з дружиною Яніною річницю їхнього весілля. Подружжя відзначає 22 роки шлюбу. У цей день посадовець звернувся до своєї дружини та привітав її зі спільним святом. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Facebook.

Дмитро Лубінець святкує з дружиною бронзове весілля. Посадовець звернувся з привітаннями до коханої та висловився про їхній шлюб. «Моя дорога Яніно! Сьогодні нашому шлюбу 22 роки. Кажуть, це бронзове весілля, але для мене ці роки – це про міцність, яку ми вигартували разом. Ми проходили крізь різні часи: світлі і тривожні, легкі й такі, що вимагали зусиль. Але головне, що я зрозумів за цей час: ми поруч не тому, що нам завжди було легко, а тому, що те, що між нами – справжнє», – йдеться в дописі.

фото: Дмитро Лубінець/Facebook

До свого допису Дмитро Лубінець додав спільне фото з Яніною Лубінець. Також він подякував своїй дружині за роки подружнього життя та згадав про їхніх дітей. Подружжя має доньку Валерію та сина Данила.

«Кохана, дякую за ці роки разом. У житті бувають різні періоди, але твоя підтримка завжди була тим, у чому я був впевнений на всі сто. Я дуже ціную той затишок і спокій, який ти створюєш для нашої родини. Наші діти – це найкраще, що ми маємо в житті, і я щасливий, що вони взяли від тебе твій характер і доброту. Зі святом нас, рідна», – написав Лубінець.

фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба незабаром одружиться зі своєю нареченою Світланою Павелецькою. Дипломат назвав дату розпису та розповів, чи планує з коханою святкувати цей день. За словами Дмитра Кулеби, шлюб нічого не змінить в його стосунках з Павелецькою. Однак він згодився на розпис заради майбутньої дружини.

До слова, письменник та військовий Павло Вишебаба та блогерка Анжеліка Кравець офіційно стали подружжям. Пара знайома всього близько трьох місяців, але їхня історія розвивалася стрімко й несподівано навіть для близьких друзів. Святковий день вони провели максимально невимушено. Молодята встигли пройтися вулицями Тернополя, завітати до книгарні та зазирнути в кав’ярню. Атмосфера їхнього весілля більше нагадувала теплу міську прогулянку, ніж класичну урочисту церемонію.

Теги: шлюб річниця весілля Лубінець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Життя

Лубінець зворушливо звернувся до дружини в день річниці їхнього шлюбу (фото)
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua