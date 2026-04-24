Лубінець зворушливо звернувся до дружини в день річниці їхнього шлюбу (фото)

Дмитро Лубінець понад 20 років перебуває в шлюбі з Яніною Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 24 квітня святкує з дружиною Яніною річницю їхнього весілля. Подружжя відзначає 22 роки шлюбу. У цей день посадовець звернувся до своєї дружини та привітав її зі спільним святом. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Facebook.

Дмитро Лубінець святкує з дружиною бронзове весілля. Посадовець звернувся з привітаннями до коханої та висловився про їхній шлюб. «Моя дорога Яніно! Сьогодні нашому шлюбу 22 роки. Кажуть, це бронзове весілля, але для мене ці роки – це про міцність, яку ми вигартували разом. Ми проходили крізь різні часи: світлі і тривожні, легкі й такі, що вимагали зусиль. Але головне, що я зрозумів за цей час: ми поруч не тому, що нам завжди було легко, а тому, що те, що між нами – справжнє», – йдеться в дописі.

Дмитро Лубінець святкує з дружиною річницю весілля фото: Дмитро Лубінець/Facebook

До свого допису Дмитро Лубінець додав спільне фото з Яніною Лубінець. Також він подякував своїй дружині за роки подружнього життя та згадав про їхніх дітей. Подружжя має доньку Валерію та сина Данила.

«Кохана, дякую за ці роки разом. У житті бувають різні періоди, але твоя підтримка завжди була тим, у чому я був впевнений на всі сто. Я дуже ціную той затишок і спокій, який ти створюєш для нашої родини. Наші діти – це найкраще, що ми маємо в житті, і я щасливий, що вони взяли від тебе твій характер і доброту. Зі святом нас, рідна», – написав Лубінець.

Дмитро Лубінець з дружиною Яніною, сином Данилом і дочкою Валерією фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба незабаром одружиться зі своєю нареченою Світланою Павелецькою. Дипломат назвав дату розпису та розповів, чи планує з коханою святкувати цей день. За словами Дмитра Кулеби, шлюб нічого не змінить в його стосунках з Павелецькою. Однак він згодився на розпис заради майбутньої дружини.

До слова, письменник та військовий Павло Вишебаба та блогерка Анжеліка Кравець офіційно стали подружжям. Пара знайома всього близько трьох місяців, але їхня історія розвивалася стрімко й несподівано навіть для близьких друзів. Святковий день вони провели максимально невимушено. Молодята встигли пройтися вулицями Тернополя, завітати до книгарні та зазирнути в кав’ярню. Атмосфера їхнього весілля більше нагадувала теплу міську прогулянку, ніж класичну урочисту церемонію.