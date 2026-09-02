Зеленський відреагував на перестрілку між СБУ та ГУР у Києві

Президент заявив про необхідність внутрішніх розслідувань в обох спецслужбах та кадрових рішень щодо учасників інциденту

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інцидент між окремими підрозділами Служби безпеки України та Головного управління розвідки, який стався сьогодні у Києві. Ситуацію глава держави назвав «абсолютно ганебною». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вечірнє звернення президента.

Зеленський повідомив, що вже обговорив інцидент із генеральним прокурором Русланом Кравченком. За його словами, Офіс генпрокурора та Державне бюро розслідувань мають з'ясувати всі обставини події.

Президент наголосив, що правоохоронці перевірять свідчення та заяви всіх учасників, а також покроково встановлять перебіг подій.

Крім того, Зеленський очікує внутрішніх розслідувань як у СБУ, так і в ГУР, а керівники спецслужб мають ухвалити кадрові рішення щодо причетних до інциденту.

«Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено», – наголосив президент.

Нагадаємо, раніше 2 вересня стало відомо про збройний інцидент між співробітниками СБУ та ГУР у Києві. Офіс генерального прокурора розпочав розслідування обставин події. За даними слідства, співробітники ГУР Міноборони під час проведення оперативних заходів здійснили збройний напад на працівників СБУ.

Унаслідок інциденту двоє співробітників Служби безпеки дістали вогнепальні поранення. Кримінальне провадження розслідує Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора. Слідчі мають встановити всі обставини події та надати правову оцінку діям її учасників.