Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський відреагував на перестрілку між СБУ та ГУР у Києві

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський відреагував на перестрілку між СБУ та ГУР у Києві
Зеленський вимагає з'ясувати всі обставини інциденту між СБУ та ГУР
фото: ОП

Президент заявив про необхідність внутрішніх розслідувань в обох спецслужбах та кадрових рішень щодо учасників інциденту

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інцидент між окремими підрозділами Служби безпеки України та Головного управління розвідки, який стався сьогодні у Києві. Ситуацію глава держави назвав «абсолютно ганебною». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вечірнє звернення президента. 

Зеленський повідомив, що вже обговорив інцидент із генеральним прокурором Русланом Кравченком. За його словами, Офіс генпрокурора та Державне бюро розслідувань мають з'ясувати всі обставини події.

Президент наголосив, що правоохоронці перевірять свідчення та заяви всіх учасників, а також покроково встановлять перебіг подій.

Крім того, Зеленський очікує внутрішніх розслідувань як у СБУ, так і в ГУР, а керівники спецслужб мають ухвалити кадрові рішення щодо причетних до інциденту.

 

«Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено», – наголосив президент.

Нагадаємо, раніше 2 вересня стало відомо про збройний інцидент між співробітниками СБУ та ГУР у Києві. Офіс генерального прокурора розпочав розслідування обставин події. За даними слідства, співробітники ГУР Міноборони під час проведення оперативних заходів здійснили збройний напад на працівників СБУ.

Унаслідок інциденту двоє співробітників Служби безпеки дістали вогнепальні поранення. Кримінальне провадження розслідує Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора. Слідчі мають встановити всі обставини події та надати правову оцінку діям її учасників.

Читайте також:

Теги: ГУР розвідка СБУ Володимир Зеленський напад розслідування президент поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на Запоріжжя
Зеленський назвав три ознаки підготовки Росії до нової ескалації
11 серпня, 10:14
Фігуранти обходили периметри режимних об’єктів та позначали на Google Maps геолокації виробничих цехів і логістичних складів
СБУ затримала матір і брата російської агентки, які наводили удари по Дніпру
13 серпня, 10:23
Зеленський розповів, як Україна обмежує воєнний потенціал Росії
Україна заблокувала російський південь і розширює операцію – Зеленський
14 серпня, 20:41
Стало відомо, коли мобілізували вбитого у Львові військовослужбовця ТЦК
Вбитий у Львові військовий ТЦК був мобілізований наприкінці червня
22 серпня, 13:19
Раніше ідею тристороннього саміту підтримував Київ, однак відхиляла Москва
Axios: Директор ЦРУ запропонував провести зустріч Трампа, Путіна та Зеленського
30 серпня, 07:46
Затримання підозрюваного у коригуванні масованих ракетно-дронових ударів РФ по Києву
СБУ затримала російського коригувальника, який наводив балістичні ракети на Київ
5 серпня, 18:50
Порошенко та Ющенко привітали українців із Днем Незалежності
Два експрезиденти привітали українців із Днем Незалежності
24 серпня, 11:20
Фігуранти справи використовували мережу з понад 60 підконтрольних компаній з ознаками фіктивності
На Київщині викрито конвертаційний центр, що обслуговував тіньовий агробізнес
25 серпня, 12:42
Зеленський домовився з людьми Трампа про підготовку візиту до України
Зеленський обговорив із Віткоффом та Кушнером їхній візит до України
31 серпня, 18:54

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. 11-ту за добу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. 11-ту за добу
Нові рішення щодо повітряних тривог, перестрілка між силовиками у Києві: головне за 2 вересня 2026
Нові рішення щодо повітряних тривог, перестрілка між силовиками у Києві: головне за 2 вересня 2026
Зеленський відреагував на перестрілку між СБУ та ГУР у Києві
Зеленський відреагував на перестрілку між СБУ та ГУР у Києві
Російський дрон зруйнував житловий будинок на Рівненщині (оновлено)
Російський дрон зруйнував житловий будинок на Рівненщині (оновлено)
Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Житомира
Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Житомира
Російські дрони атакували одразу три багатоповерхівки у Краматорську
Російські дрони атакували одразу три багатоповерхівки у Краматорську

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2026
103K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
83K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
81K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
Сьогодні, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
Сьогодні, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
Сьогодні, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Сьогодні, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Сьогодні, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Сьогодні, 11:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua