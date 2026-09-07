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Президент утворив нову військову адміністрацію на Сумщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент утворив нову військову адміністрацію на Сумщині
Глава України підписав указ №881/2026
фото: Офіс президента

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №881/2026.

«На виконання закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановляю: утворити Степанівську селищну військову адміністрацію Сумського району Сумської області. Генеральному штабу Збройних сил України, Сумській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті першої цього указу», – йдеться в документі.

Президент утворив нову військову адміністрацію на Сумщині фото 1

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Також нещодавно президент Володимир Зеленський утворив Південноукраїнську міську військову адміністрацію Вознесенського району Миколаївської області.

До слова, заява росіян про нібито захоплення села Храпівщина у Сумській області не відповідає дійсності. Воїни 47 ОМБр продовжують тримати визначені рубежі.

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Теги: Володимир Зеленський Сумщина

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