Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Одна з областей послабить обмеження під час оголошення повітряних тривог

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Одна з областей послабить обмеження під час оголошення повітряних тривог
Нові правила почнуть діяти вже з завтрашнього дня
фото: globallook press

З проханням про запровадження змін до ОВА звернулись місцеві жителі 

В Полтавській області дещо послаблять обмеження, які вводяться під час оголошення повітряних тривог. Там більше не вимикатимуть вуличне й рекламне освітлення, повідомив глава ОВА Філіп Пронін.

Він підкреслив, що відповідне рішення ухвалила Рада оборони Полтавської області. Нові правила в області запровадять з 17 листопада 2023 року.

Пронін зазначив, що світломаскувальний режим в області діятиме й надалі, з 23:00 до 05:00. Тобто вуличне освітлення вимикатимуть о 23:00, а вмикатимуть знову о 05:00.

У Полтавській ОВА пояснили, з якої причини вирішили частково скасувати обмеження. У повідомленні йдеться, що переглянути рішення щодо відсутності вуличного освітлення під час повітряних тривог попросили жителі області. Люди наголосили, що їм незручно повертатися додому у вечірній час, коли навколо темрява.

Одна з областей послабить обмеження під час оголошення повітряних тривог фото 1

Крім того, у темний період доби водіям важко помітити пішоходів, а неосвітлені вулиці лише додають проблем. В результаті значно підвищується імовірність виникнення дорожньо-транспортних пригод.

Нагадаємо, триває 631-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Минулої доби російські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах в Селідовому Донецької області та Зарічному Запорізької області. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали чергових ракетно-авіаційних ударів по Україні, триває атака БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: правила тривога Полтавщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Медицинское заключение о временной нетрудоспособности в случае беременности пациентки могут получить без личного осмотра
Как украинкам за границей оформить больничный для декрета: объяснение Минздрава
Сьогодні, 03:14
У регіоні продовжує діяти режим світломаскування із 23:00 до 05:00
В одній з областей України пом’якшено обмеження під час повітряних тривог
Вчора, 20:09
МіГ-31 – винищувач-перехоплювач дальнього радіуса дії, який здатний вражати ціль на відстані до 2 тис. км
Довгі тривоги через зліт МіГів треба скасувати? У мережі розгорілася суперечка
Вчора, 16:29
Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско для участі в саміті АТЕС та проведення переговорів із Джо Байденом
США затвердили бюджет уряду, Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско: головне за ніч
Вчора, 06:51
В Україні повітряна тривога тривала близько 15 хвилин
В Україні повітряна тривога тривала близько 15 хвилин
Вчора, 00:24
На Хмельниччині було чутно вибухи
На Хмельниччині було чутно вибухи
1 листопада, 03:22
Тривога в Києві тривала менше години
Тривога в Києві тривала менше години
22 жовтня, 22:17
Якщо, крім обміну купюр, також треба переконатись у їхній платоспроможності, за це також доведеться платити окремо
НБУ змінив правила обміну доларів: що варто знати
21 жовтня, 15:51
У Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи
18 жовтня, 01:53

Суспільство

Одна з областей послабить обмеження під час оголошення повітряних тривог
Одна з областей послабить обмеження під час оголошення повітряних тривог
Чотири головні ризики при купівлі бюджетного житла: як вберегтися від «сюрпризів»
Чотири головні ризики при купівлі бюджетного житла: як вберегтися від «сюрпризів»
Намагалася вирватися з Маріуполя. Згадаймо пʼятирічну Поліну Ковальову
Намагалася вирватися з Маріуполя. Згадаймо пʼятирічну Поліну Ковальову
Фаріон готує позов до суду через звільнення з «Львівської політехніки»
Фаріон готує позов до суду через звільнення з «Львівської політехніки»
Фаріон після скандалу звільнено з «Львівської політехніки»
Фаріон після скандалу звільнено з «Львівської політехніки»
Жителька Закарпаття виростила диво-буряк (фото)
Жителька Закарпаття виростила диво-буряк (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
У німецьких супермаркетах дефіцит деяких продуктів, й ось чому
11K
Скільки Ахметов передав на потреби ЗСУ та гуманітарні цілі з лютого 2022 року: названо суму
8148
Про Ірину Фаріон. Не промовчу!
5757
Притула розповів про «втому від війни»: відповідь військових не забарилася
4658
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4656
Ніцой розповіла про смішний момент у «справі Фаріон»

Новини

ЗСУ відбили ворожі атаки на семи напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Вибухи на Харківщині, зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 16 листопада
Сьогодні, 04:40
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні вперше з'явився «Розумний автовокзал», – «Укрпас»
Вчора, 14:58
Єврокомісія відзначила позитивні зрушення у роботі Держаудитслужби
Вчора, 14:16

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту