Одна з областей послабить обмеження під час оголошення повітряних тривог

З проханням про запровадження змін до ОВА звернулись місцеві жителі

В Полтавській області дещо послаблять обмеження, які вводяться під час оголошення повітряних тривог. Там більше не вимикатимуть вуличне й рекламне освітлення, повідомив глава ОВА Філіп Пронін.

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Він підкреслив, що відповідне рішення ухвалила Рада оборони Полтавської області. Нові правила в області запровадять з 17 листопада 2023 року.

Пронін зазначив, що світломаскувальний режим в області діятиме й надалі, з 23:00 до 05:00. Тобто вуличне освітлення вимикатимуть о 23:00, а вмикатимуть знову о 05:00.

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У Полтавській ОВА пояснили, з якої причини вирішили частково скасувати обмеження. У повідомленні йдеться, що переглянути рішення щодо відсутності вуличного освітлення під час повітряних тривог попросили жителі області. Люди наголосили, що їм незручно повертатися додому у вечірній час, коли навколо темрява.

Крім того, у темний період доби водіям важко помітити пішоходів, а неосвітлені вулиці лише додають проблем. В результаті значно підвищується імовірність виникнення дорожньо-транспортних пригод.

Нагадаємо, триває 631-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Минулої доби російські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах в Селідовому Донецької області та Зарічному Запорізької області. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали чергових ракетно-авіаційних ударів по Україні, триває атака БпЛА типу Shahed-136/131.