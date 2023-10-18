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У Запоріжжі пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Запоріжжі пролунали вибухи
фото ілюстративне

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку

Уночі 18 жовтня в Запоріжжі пролунала серія вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

О 1:34 в області оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

Окрім Запорізької області, повітряну тривогу оголошено також у Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях.

Громадянам варто пройти в укриття. 

Раніше повідомлялося, що російські загарбники накопичують певну кількість ракет, тому не використовують їх зараз так інтенсивно. 

«Ймовірно, йде якась пауза, щоб дати можливість промисловості накопичити певну кількість ракет. Це зрозуміло. Вони ж не можуть використовувати їх так інтенсивно без того, щоб випорожнювати ті запаси їхнього стратегічного «НЗ». Зрештою вони в «НЗ» давно залізли», – сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що російська армія накопичує ракети для ударів проти критично важливої інфраструктури України з настанням холодів.

Теги: укриття тривога вибух Запоріжжя

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