На Хмельниччині було чутно вибухи

В області працювали сили ППО

У ніч проти 1 листопада ворожі ударні БпЛА атакували Хмельниччину. Під час повітряної тривоги в області було чутно вибухи. Про це повідомив перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Facebook.

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Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування росіянами ударних БпЛА у Хмельницькій області.

Перші вибухи пролунали близько 00:05. Сергій Тюрін повідомив про роботу сил ППО. За його словами, унаслідок вибухів пошкоджень цивільної інфраструктури та травмованих немає.

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Вдруге повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили о 01:29. В області знову була загроза застосування росіянами ударних БпЛА.

«Хмельницький район. Чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях», – згодом написав Сергій Тюрін.

В області триває повітряна тривога.

Нагадаємо, ввечері 31 жовтня в Україні було оголошено повітряну тривогу.

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На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Вибухи було чутно в Лубенській громаді та в Кременчуці.