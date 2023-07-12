Колишня дружина офіцера, який побив солдата, зробила гучну заяву

Мирослава Ільтьо звинувачує колишнього чоловіка Ігоря Калиновського в газлайтингу

Минулого року перший заступник командира військової частини Ігор Калиновський побив підлеглого солдата. Як розповіла журналістка та колишня дружина Калиновського Мирослава Ільтьо, Калиновський неодноразово вчиняв жорстокі дії по відношенню до неї.

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«Це Ігор – батько мого сина, який ось уже чотири роки після нашого розлучення вчиняє зі мною емоційне насильство та газлайтинг. Я пішла від нього з грудною дитиною в нікуди, коли зрозуміла, що погрози викинути мене з балкону рано чи пізно цим закінчаться», – каже жінка.

Медійниця наголошує: хоче, щоб Калиновського притягнули до відповідальності. Нагадаємо, нещодавно колишній народний депутат України опублікував відео, на якому Ігор Калиновський напав на підлеглого солдата.

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«Як беззахисна жінка, я нічого не можу вдіяти людині, яка виставляє мої особисті відео вагітного животика з сімейного архіву і ігнорує прохання прибрати їх із Facebook. Сотні людей в нього ці мої відео лайкають і пишуть коментарі, а я увесь день народження нашого сина живу, наче з мене зняли шкіру. І не тому, що він звертається до мене «мавпо, вітаю з народженням МОГО сина», після чого мене просто тіпає. Бо ті фото сина, які я надсилала йому, він виставляє від себе, створюючи образ таточка. Але правда в тому, що таким він не є. А є небезпечним і жорстоким чоловіком, з яким я маю спільного сина», – розповіла Ільтьо.

Як додала Ільтьо, Калиновський нібито погрожував вдарити й маму Ільтьо під час одного з візитів до неї.

Мирослава Ільтьо розповіла про своє складне подружнє життя із колишнім чоловіком Калиновським скріншот

Нагадаємо, 8 жовтня 2022 року перший заступник командира військової частини А7374 Ігор Калиновський при виконанні обов’язків військової служби нібито застосував насильство щодо підлеглого – солдата, а саме нібито наніс останньому декілька ударів руками та ногами у різні частини тіла.

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Солдат Яровенчук, який неодноразово був поранений на передовій, був вимушений проходити тривале лікування та реабілітацію. Проте Калиновський до цього часу не притягнутий до відповідальності за вчинений злочин, наголошує екснардеп Ігор Мосійчук.