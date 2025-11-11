Третя річниця звільнення Херсона. Президент відзначив подвиг захисників

Володимир Зеленський: Херсон – це Україна. Це люди, які цінують життя і по-справжньому радіють, коли захисники життя досягають результатів

Сьогодні, 11 листопада, Україна відзначає третю річницю звільнення Херсона. Президент Володимир Зеленський подякував захисникам за цей подвиг, передає «Главком».

«У листопаді 2022 року наші синьо-жовті прапори, які місяцями люди ховали, знову майоріли на вулицях Херсона. Пам’ятаємо цю радість, сльози, обійми. Вдячність, коли бачиш, як свої повертаються. Окупанти втекли з Херсону завдяки силі наших людей», – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що Росія щоденно тероризує Херсон. «І саме тому Росії тут не місце. Херсон – це Україна. Це люди, які цінують життя і по-справжньому радіють, коли захисники життя досягають результатів», – сказав він.

«Вдячність нашим воїнам, які захищали й звільняли Херсон. Пам’ятаємо всіх, хто віддав життя за свободу міста. Це назавжди. І так само, як ми не забули про Херсон, ми пам’ятаємо про всі наші міста й села, зайняті ворогом. Зробимо все, щоб повернути їх додому. Слава нашим захисникам! Слава Україні!», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає третю річницю звільнення Херсона. 11 листопада 2022 року українські війська звільнили місто – єдиний обласний центр, який російська терористична армія змогла захопити після початку повномасштабного вторгнення. «Главком» нагадує, як саме відбувалося звільнення Херсона.

Як повідомлялося, до третьої річниці визволення міста Херсон з-під російської окупації на порталі War&Sanctions ГУР МО України оприлюднило інформацію про понад тисячу культурних цінностей, викрадених окупаційними військами з Херсонської обласної художньої галереї імені О. Шовкуненка.