Постраждалі від сексуального насильства через агресію РФ зможуть отримати €3 тис.

Для розгляду звернень буде створено спеціальну комісію при Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності

Свириденко пояснила, що отримання цієї виплати не впливатиме на право людини отримувати субсидії чи інші види державної допомоги

Уряд затвердив механізм невідкладних репарацій для осіб, які постраждали від сексуального насильства, пов’язаного з російською агресією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Передбачена одноразова виплата в розмірі €3000. Право на таку підтримку матимуть також діти, народжені внаслідок цього злочину. Фінансування здійснюватиметься за рахунок внесків міжнародних партнерів і донорів. Отримання цієї виплати не впливатиме на право людини отримувати субсидії чи інші види державної допомоги», – пояснила прем'єрка.

Свириденко наголосила, що для розгляду звернень буде створено спеціальну комісію при Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності. За її словами, увесь процес побудований так, щоб забезпечити конфіденційність, повагу до гідності людини та уникнути повторної травматизації.

«Від початку повномасштабного вторгнення в Україні Офіс генпрокурора зафіксував 398 випадків сексуального насильства, пов'язаного з війною – 248 щодо жінок і 150 щодо чоловіків. Але кількість випадків може бути більшою, за оцінками правозахисників, оскільки часто постраждалі мовчать про ці злочини через ризик осуду і стигми. Росія використовує сексуальне насильство як ще один вид зброї проти наших людей», – підсумувала голова уряду.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй уперше внесла російські збройні сили та силові структури до чорного списку через сексуальне насильство, пов'язане з війною проти України.