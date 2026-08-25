Олексій Середюк представив «Християнський корпус» на міжнародному форумі «35 років віри та свободи» в Києві

Лідер «Християнського корпусу» розповів про створення об’єднання та його цінності

Олексій Середюк, лідер і засновник об’єднання бойових підрозділів Сил оборони України «Християнський корпус», виступив на міжнародному форумі «35 років віри та свободи», який відбувся в рамках Національного молитовного сніданку України під патронатом президента України.

Форум зібрав консервативних політичних лідерів США та керівників всесвітніх християнських альянсів і місій. Серед гостей – 48-й віцепрезидент США Майк Пенс, генерал Кіт Келлог, президент Family Research Council Тоні Перкінс, сенатори Джеймс Ленкфорд і Річард Блюменталь, а також конгресмени США. За даними організаторів, подія охопила понад тисячу учасників, делегації світових церков і міжнародних організацій із понад п'ятдесяти країн; до Києва приїхали представники близько п'яти провідних аналітичних центрів Вашингтона, а також делегації з Великої Британії, країн Європи та Ізраїлю.

Дискусії форуму були зосереджені на трьох напрямах – національна безпека, економіка та принципи віри. У межах форуму також оголосили про відкриття Faith and Freedom Center – першого в Україні консервативного аналітичного центру.

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На прохання учасників форуму засновник «Християнського корпусу» Олексій Середюк розповів про історію створення і головні завдання Корпусу, значення віри і християнських цінностей на війні і у мирний час, а також відповів на питання щодо фундаментальних ідей, на основі яких був заснований Християнський корпус.

«Любов до Бога і любов до ближнього – це основа християнського вчення, і саме воно дає воїнам Християнського корпусу моральний орієнтир і внутрішні сили для виконання свого обов'язку. Сильна віра, стійкість духу, взаємна допомога і жертовність заради побратимів – ці ідеали знаходять своє коріння в Євангелії і є основою для воїнської ідентичності Корпусу» - зазначив Олексій Середюк.

«Християнський корпус» – об'єднання бойових підрозділів Сил оборони України, які проголосили християнські цінності основою своєї діяльності та світогляду. Головними цінностями для військових Корпусу є любов до Бога, любов до ближнього, братерство, служіння і честь. Місія Корпусу: захист держави, захист родини, захист власної справи кожного громадянина.