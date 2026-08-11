Соратниця Трампа розповіла американцям про катування українців у російському полоні

Лора Лумер опублікувала розлогий матеріал про воєнні злочини країни-агресорки та систематичні катування українських захисників

Американська журналістка та блогерка Лора Лумер звернула увагу своєї аудиторії на катування росіянами українських полонених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у соцмережі Х.

Лумер зазначила, що під час перебування в Україні зустрілася та взяла інтерв’ю у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими в українських військових, які вижили після перебування в російському полоні.

«Те, що з ними зробили, має вразити кожного жителя Америки. Електричні розряди. Зламані кістки. Голки під нігтями. Сіль і бензин, які заливали у відкриті рани. Чоловіків морили голодом, доки вони не почали їсти черв’яків, мило та собачий корм. Імітації страт. Зґвалтування», – написала блогерка.

Лора Лумер також зазначила, що слідчі ООН задокументували 18 різних методів катування, які застосовували до українських військовополонених. За її словами, понад 120 українських військових були страчені після капітуляції – їх зв’язували та змушували ставати на коліна. Ще 439 полонених повернулися додому у трунах.

«Росія називає себе «захисником християнської цивілізації». У російських катівнях немає нічого «християнського». Це поведінка демонічного режиму, і американці заслуговують знати правду про те, ким насправді є Володимир Путін і що він робить із білими християнами – чоловіками та жінками – з України», – підкреслила блогерка.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що під час візиту до Коордштабу, який відбувся минулого місяця у межах поїздки до України, Лора Лумер поспілкувалася зі звільненими з російського полону українськими військовослужбовцями. Секретар Коордштабу Дмитро Усов ознайомив блогерку з роботою Штабу та основними механізмами пошуку і визволення українських громадян з російської неволі.

За результатами зустрічі Лора Лумер опублікувала розлогий матеріал про воєнні злочини країни-агресорки та систематичні катування українських захисників.

Нагадаємо, впливова американська блогерка Лора Лумер, яку ще нещодавно вважали різкою критикинею Києва, після десятиденної поїздки Україною перетворилася на одну з найпомітніших прихильниць Києва в русі MAGA.

До слова, під час поїздки Лумер відвідала Бучу, Києво-Печерську лавру та Лук'янівку, після чого закликала Конгрес США провести слухання щодо масштабів російської дезінформації.