Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2026 року

На Покровському напрямку окупанти здійснили 27 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 259 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та здійснили 89 авіаційних ударів, під час яких скинули 295 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 10 709 дронів-камікадзе та здійснили 3214 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Кореньок, Бунякине, Рижівка, Яструбине, Степанівка, Уланове, Пустогород і Безсалівка Сумської області. Авіаційних ударів ворог також завдав по районах Сум та Нових Вирок Сумської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили шість районів зосередження живої сили противника, п'ять артилерійських систем та два пункти управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби українські захисники зупинили три ворожі штурми. Водночас противник завдав двох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснив 63 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили 23 атаки противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Лимана, Ізбицького та Козачої Лопані, а також у напрямках Ковалівки, Охрімівки, Чорного, Хатнього, Митрофанівки та Іващиного.

На Куп’янському напрямку

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Лиманському напрямку

Окупанти 14 разів намагалися прорвати українську оборону в районах Лимана, Діброви, Озерного та Ставків, а також у напрямках Чернещини, Ольгівки, Шийківки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив 19 штурмових дій у районах Закітного, Кривої Луки та Різниківки, а також у напрямках Рай-Олександрівки та Пискунівки.

На Краматорському напрямку

Окупанти тричі атакували у напрямках Федорівки Другої, Никифорівки та Маркового

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 22 атаки в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Новоселівки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 27 штурмових дій противника. Найзапекліші бої точилися в районах Родинського та Котлиного, а також у напрямках Новоолександрівки, Торецького, Шахового, Софіївки, Чернігівки, Ганнівки, Нового Донбасу, Добропілля, Шевченка, Василівки, Удачного та Новопідгородного.

На Олександрівському напрямку

Загарбники здійснили три атаки у напрямках Новогеоргіївки, Рибного та Піддубного.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти 16 разів атакували позиції Сил оборони. Бої точилися в районах Гуляйпільського, Залізничного та Гіркого, а також у напрямках Воздвижівки, Цвіткового, Різдвянки, Рівного, Староукраїнки, Чарівного та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку

Українські військові зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямках Білогір'я, Павлівки та Плавнів.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1624-й день повномасштабної війни в Україні.