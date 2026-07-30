Уряд оновив Державний реєстр військовослужбовців: що змінилося

Військовослужбовці отримають можливість формувати витяг із Державного реєстру військовослужбовців через електронний кабінет

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до порядку ведення Державного реєстру військовослужбовців та роботи Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони. Відповідну постанову №973 від 29 липня 2026 року оприлюднено на Урядовому порталі.

Документ передбачає, що на порталі з'явиться можливість використовувати технології штучного інтелекту для отримання електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони. Також користувачам надаватиметься інформація щодо користування електронним кабінетом призовника, військовозобов'язаного, резервіста та військовослужбовця.

Крім того, військовослужбовці отримають можливість формувати витяг із Державного реєстру військовослужбовців через електронний кабінет.

Уряд також уточнив визначення витягу з реєстру. Він може формуватися засобами Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони або іншими інформаційно-комунікаційними системами Міністерства оборони (за умови технічної реалізації).

Витяг міститиме:

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності);

дату народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспортні дані;

унікальний номер витягу та QR-код;

дату початку проходження військової служби (за наявності);

вид військової служби;

місце виконання обов'язків військової служби;

статус реєстрового запису.

Документ визначає, що витяг буде дійсним лише за наявності QR-коду. Перевірити його можна через портал або Єдиний державний вебпортал електронних послуг шляхом сканування коду.

Також уряд оновив перелік статусів у реєстрі. До активних належатимуть записи про військовослужбовців, які проходять службу, самовільно залишили військову частину, мають призупинену службу, вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, перебувають у полоні, є інтернованими або визнані судом безвісно відсутніми.

До неактивних віднесено записи про загиблих, померлих, оголошених померлими за рішенням суду, звільнених із військової служби та переведених до інших військових формувань.

Крім цього, розширено перелік державних інформаційних ресурсів, з якими взаємодіятиме реєстр. Зокрема, він отримуватиме відомості з Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Також реєстр отримуватиме інформацію з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, інформаційної системи з питань поводження з військовополоненими, Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також відомості про встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та судові рішення про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення померлою.

До слова, у 2025 році комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт про створення реєстру військовослужбовців.