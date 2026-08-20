Литва оголосила про будівництво військового табору біля Білорусі

Новий об'єкт розташують лише за 16 км від білоруського кордону та одночасно зможуть використовувати понад тисяча військовослужбовців

Міністерство оборони Литви оголосило про будівництво нового військового табору на полігоні Руднінкай, розташованому приблизно за 16 км від кордону з Білоруссю. Об'єкт призначений для німецьких військовослужбовців та інших підрозділів НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DPA.

На будівництво сучасної військової інфраструктури литовське оборонне відомство планує витратити близько €40 млн. Майбутній табір зможе одночасно вмістити понад тисячу військовослужбовців.

Для реалізації проєкту виділено ділянку площею сім гектарів. Там мають звести житлові та допоміжні будівлі, створити технічну інфраструктуру та облаштувати транспортні розв'язки. Повністю завершити будівельні роботи планують у першій половині 2028 року.

Розбудова військової інфраструктури відбувається на тлі загрози з боку Росії. У межах посилення оборони східного флангу НАТО збройні сили Німеччини формують у Литві 45-ту бронетанкову бригаду. Йдеться про першу постійну закордонну місію Бундесверу з часів Другої світової війни.

Загальна чисельність підрозділу має становити 4800 військовослужбовців та 200 цивільних. Повної бойової готовності бригада має досягти вже наступного року. Наразі на території Литви перебувають близько 2000 німецьких військовослужбовців.

Полігон Руднінкай має стати головною базою для німецької бригади. Нові казарми планують розмістити у лісистій місцевості неподалік білоруського кордону. Територію оголосили литовським військовим полігоном після початку повномасштабної війни Росії проти України відповідно до спеціально ухваленого закону.

Нагадаємо, раніше уряд Литви схвалив нові заходи військової контрмобільності, покликані ускладнити можливе пересування військ противника територією країни.

На кордоні з Білоруссю та Калінінградською областю Росії планують створити ділянки оборонних інженерних споруд завширшки 20 метрів. На визначених Збройними силами Литви оперативних напрямках їхня ширина може сягати 150 метрів. Реалізацію цього проєкту планують завершити до кінця 2028 року.