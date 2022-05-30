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  4. Останній день весни: синоптики розповіли, чи брати завтра парасолі
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    Суспільство

    Останній день весни: синоптики розповіли, чи брати завтра парасолі

    Останній день весни: синоптики розповіли, чи брати завтра парасолі
    фото з відкритих джерел

    Далі по тижню суттєво потепліє

    Весна завершується в Україні літньою погодою. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

    На Сході та південному сході очікується спека, +25+30 градусів. У більшості областей України також не холодно, +20+26 градусів. У західних областях – трохи свіжіше, +17+22 градусів.

    Вітер завіватиме з північного заходу, помірний, часом поривчастий.

    Дощі, місцями з грозами, пройдуть завтра на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Черкащині та подекуди в західних областях. На решті території переважатиме суха погода.

    У Києві 31-го травня дощ малоймовірний. Протягом дня температура повітря коливатиметься близько +22 градусів.

    Нагадаємо, прогнозується спека до 30 градусів: синоптик попередила про стрибок температури.

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    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна спека Україна весна окупація дощ #stoprussia
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    Останній день весни: синоптики розповіли, чи брати завтра парасолі