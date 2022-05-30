Останній день весни: синоптики розповіли, чи брати завтра парасолі

Далі по тижню суттєво потепліє

Весна завершується в Україні літньою погодою. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

На Сході та південному сході очікується спека, +25+30 градусів. У більшості областей України також не холодно, +20+26 градусів. У західних областях – трохи свіжіше, +17+22 градусів.

Вітер завіватиме з північного заходу, помірний, часом поривчастий.

Дощі, місцями з грозами, пройдуть завтра на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Черкащині та подекуди в західних областях. На решті території переважатиме суха погода.

У Києві 31-го травня дощ малоймовірний. Протягом дня температура повітря коливатиметься близько +22 градусів.

Нагадаємо, прогнозується спека до 30 градусів: синоптик попередила про стрибок температури.