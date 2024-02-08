Оце так «технологічний прорив». Російський пропагандист осоромився в Лисичанську

У Лисичанську немає жодного зв’язку, зате є перебої з опаленням та світлом

Пропагандист показав, як росіяни «покращили» життя в тимчасово окупованому місті

В тимчасово окупованому Лисичанську перебої з опаленням та світлом, немає зв'язку, зате росіяни встановили… таксофони. Про «технологічний прорив» розповів російський пропагандист Олександр Коц.

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«Тут немає зв’язку – ані інтернету, ані мобільного зв’язку. На вулицях встановили ось такі таксофони, за допомогою яких можна зателефонувати по міському номеру по Лисичанську, а також викликати екстрені служби», – розповів пропагандист про «досягнення» окупантів.

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На підтвердження своїх слів Коц зняв слухавку, притулив до вуха та сам ніби здивувався, що йде гудок.

Варто додати, що «Укртелеком» ще у 2020 році припинив надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з таксофонів. У компанії це пояснили тим, що розвиток різних каналів комунікацій призвів до зменшення попиту на колись затребувані послуги.

Нагадаємо, у новорічну ніч тимчасово окупований Лисичанськ на Луганщині зазнав обстрілу. Під удар потрапило училище, де базувалися солдати РФ.

Під час обстрілу пекарні у тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області було ліквідовано «міністра надзвичайних ситуацій» «Л/ДНР» Олексія Потелещенко. Він перейшов на бік бойовиків у 2014 році.