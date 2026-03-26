Окупанти на Луганщині зобов’язали вчителів шпигувати за соцмережами школярів

Вчителі на тимчасово окупованій Луганщині контролюватимуть сторінки учнів у соцмережах

На тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники посилюють ідеологічний тиск на дітей та молодь. Окупаційна адміністрація видала розпорядження, згідно з яким учителі місцевих шкіл зобов’язані проводити регулярний моніторинг активності учнів у соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Луганську обласну державну адміністрацію.

Повідомляється, що педагоги отримали пряму вказівку від силовиків РФ відстежувати активність дітей у соціальних мережах. Оскільки на одного класного керівника припадає по 20–30 учнів, освітяни змушені перекладати частину «роботи» на батьків. Від останніх вимагають ретельно перевіряти акаунти дітей і негайно доповідати про будь-який «підозрілий» контент.

У Луганській обласній державній адміністрації такі заходи називають частиною системної політики окупантів із перетворення захоплених територій на «інформаційний вакуум». Через страх перед проукраїнськими настроями загарбники намагаються встановити повний контроль над приватним життям громадян, використовуючи для цього вчителів та технічні обмеження зв’язку.

«Главком» писав, що окупанти готують Запорізьку область до повної інтернет-ізоляції. Так званий «губернатор» Євген Балицький звернувся до російських структур із проханням дозволити повне відключення мережі у регіоні.

Окупаційна адміністрація розраховувала запровадити тотальні обмеження вже до 16 березня. Проте амбітний план Балицького з ізоляції мільйонів людей зіткнувся з технічними чи організаційними труднощами – реалізувати повне відключення у визначені терміни загарбникам не вдалося.

Нагадаємо, РФ втратила супутник, через який транслювалася пропаганда на окуповані території України. Російський телекомунікаційний супутник «Експрес-АТ1» вийшов з ладу, що спричинило перебої в роботі супутникового телебачення в різних регіонах Росії, а також на анексованих РФ територіях України.

До слова, у Росії загострюється проблема з доступом до швидкісного інтернету: значна частина оптоволоконних мереж досягла граничного строку експлуатації, а нове волокно практично не спрямовується на цивільні потреби.