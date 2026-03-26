Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Окупанти на Луганщині зобов’язали вчителів шпигувати за соцмережами школярів

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Ворог змушує вчителів перевіряти акаунти дітей і доповідати про підозрілий контент
фото з відкритих джерел

На тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники посилюють ідеологічний тиск на дітей та молодь. Окупаційна адміністрація видала розпорядження, згідно з яким учителі місцевих шкіл зобов’язані проводити регулярний моніторинг активності учнів у соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Луганську обласну державну адміністрацію.

Повідомляється, що педагоги отримали пряму вказівку від силовиків РФ відстежувати активність дітей у соціальних мережах. Оскільки на одного класного керівника припадає по 20–30 учнів, освітяни змушені перекладати частину «роботи» на батьків. Від останніх вимагають ретельно перевіряти акаунти дітей і негайно доповідати про будь-який «підозрілий» контент.

У Луганській обласній державній адміністрації такі заходи називають частиною системної політики окупантів із перетворення захоплених територій на «інформаційний вакуум». Через страх перед проукраїнськими настроями загарбники намагаються встановити повний контроль над приватним життям громадян, використовуючи для цього вчителів та технічні обмеження зв’язку.

«Главком» писав, що окупанти готують Запорізьку область до повної інтернет-ізоляції. Так званий «губернатор» Євген Балицький звернувся до російських структур із проханням дозволити повне відключення мережі у регіоні.

Окупаційна адміністрація розраховувала запровадити тотальні обмеження вже до 16 березня. Проте амбітний план Балицького з ізоляції мільйонів людей зіткнувся з технічними чи організаційними труднощами – реалізувати повне відключення у визначені терміни загарбникам не вдалося.

Нагадаємо, РФ втратила супутник, через який транслювалася пропаганда на окуповані території України. Російський телекомунікаційний супутник «Експрес-АТ1» вийшов з ладу, що спричинило перебої в роботі супутникового телебачення в різних регіонах Росії, а також на анексованих РФ територіях України.

До слова, у Росії загострюється проблема з доступом до швидкісного інтернету: значна частина оптоволоконних мереж досягла граничного строку експлуатації, а нове волокно практично не спрямовується на цивільні потреби.

Теги: Луганщина вчитель вчитель окупація окупанти школа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua