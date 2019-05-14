Парубій заборонив транслювати відео з неперсональним голосуванням за «мовний» закон, – Новинський



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Андрій Парубій заявив, що спроба заборонити підписання «мовного» закону є спробою проросійського реваншу

Новинський зазначив, що звернувся до апарату Ради з проханням продемонструвати відео у встановленому законом порядку

Голова Верховної Ради Парубій відмовив транслювати у сесійній залі відео, де зафіксовані представники коаліції, які голосують за кількох народних депутатів. Про це йдеться у заяві голови фракції Опозиційний блок (ОБ) Вадима Новинського на офіційній сторінці фракції у соціальній мережі Facebook.

Новинський зазначив, що звернувся до апарату Ради з проханням продемонструвати відео у встановленому законом порядку, представляючи внесену постанову №5670-д-П про скасування результатів голосування щодо мовного закону.

«На відео під час голосування за мовний законопроект 25 квітня 2019 року народний депутат від Блоку Петра Порошенка «Солідарність» Ярослав Дубневич голосує за трьох депутатів. Також, за словами Новинського, за «мовний» законопроект голосували картки народних депутатів Валерія Давиденко та Бориса Тарасюка, які, згідно з офіційними даними, перебували на лікарняному та у відрядженні відповідно», - йдеться у повідомленні на сторінці Опозиційного блоку у соцмережі.

За твердженням фракції, це грубе порушення Закону «Про Регламент Верховної Ради» і Конституції України, які зобов'язують народних депутатів голосувати персонально.

Новинський, звертаючись до парламенту, нагадав, що «мовний» «закон Колесніченка-Ківалова» було скасовано Конституційним судом України у 2018 році саме через зафіксовані факти порушення конституційної процедури особистого голосування.

«Український народ нікому не делегував права проштовхувати цей спірний закон, що розколює суспільство, обманним шляхом. Якщо у коаліції не було голосів, його треба зняти з розгляду», - заявив Новинський.

Голова фракції Опозиційний блок заявив, що його політична сила буде звертатися до Конституційного суду з поданням про визнання «мовного» закону таким, що суперечить Конституції.

До слова, 11 травня голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що намагання через суд заборонити підписання Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» є спробою проросійського реваншу.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши заяву про забезпечення позову про заборону підписувати та публікувати Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», ухвалив рішення відмовити у її задоволенні.

Як повідомлялося, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мову. За закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№ 5670-д) проголосувало 278 народних депутатів. Президент Порошенко пообіцяв підписати ухвалений закон відразу після надходження його на підпис.

Водночас, того ж дня народні депутати від Опоблоку зареєстрували у Верховній Раді два проекти постанови про скасування закону про функціонування української мови як державної.