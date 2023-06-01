Скандал у Запоріжжі: захисника у формі не пустили до розважального закладу (відео)

Захисника у формі не пустили на територію пляжно-розважального закладу

Адміністратор закладу не пропустив воїна, бо той може налякати дітей або батьків

Черговий скандал з жахливим ставленням до українських військових. Цього разу резонансна історія сталася у Запоріжжі. Там днями захисника не пустили на територію пляжно-розважального закладу через те, що він був у військовій формі. Про це повідомляє телеграм-канал Адвокат Права.

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Адміністратор закладу каже на відео воїну, що військовою формою він може налякати дітей або їхніх батьків.

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Заперечення військового, що він йде на свято до дитини, на адміністрацію закладу не подіяли.

Зокрема, заклад на відео – пляжно-розважальний комплекс Pool&Beach. Схоже, для власників та адміністраторів цього закладу, війна вже закінчилася.

Нагадаємо, у Дніпрі охоронці ресторану Deep Bar не пустили військовослужбовця повечеряти через неналежний дрес-код для ресторану. Причиною відмови стала військова форма

До слова, волонтери мають сплачувати податки до державного бюджету із зібраних на благодійність коштів. Таке рішення Міністерства фінансів обурило волонтерів.