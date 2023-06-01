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Скандал у Запоріжжі: захисника у формі не пустили до розважального закладу (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скандал у Запоріжжі: захисника у формі не пустили до розважального закладу (відео)
Захисника у формі не пустили на територію пляжно-розважального закладу
фото з відкритих джерел

Адміністратор закладу не пропустив воїна, бо той може налякати дітей або батьків

Черговий скандал з жахливим ставленням до українських військових. Цього разу резонансна історія сталася у Запоріжжі. Там днями захисника не пустили на територію пляжно-розважального закладу через те, що він був у військовій формі. Про це повідомляє телеграм-канал Адвокат Права.

Адміністратор закладу каже на відео воїну, що військовою формою він може налякати дітей або їхніх батьків.

Заперечення військового, що він йде на свято до дитини, на адміністрацію закладу не подіяли.

Зокрема, заклад на відео – пляжно-розважальний комплекс Pool&Beach. Схоже, для власників та адміністраторів цього закладу, війна вже закінчилася.

Нагадаємо, у Дніпрі охоронці ресторану Deep Bar не пустили військовослужбовця повечеряти через неналежний дрес-код для ресторану. Причиною відмови стала військова форма

До слова, волонтери мають сплачувати податки до державного бюджету із зібраних на благодійність коштів. Таке рішення Міністерства фінансів обурило волонтерів.

Теги: військові ЗСУ Запоріжжя

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