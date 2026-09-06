Нардепи, які 35 років тому голосували за Незалежність, отримають солідні виплати – законопроєкт

Нардепи, які голосували за Декларацію про держсуверенітет і Акт проголошення незалежності, замість пенсії можуть перейти на нові підвищені виплати

Ідеться про щомісячне довічне грошове утримання замість звичної пенсії

Кабінет міністрів ініціював внесення змін до Закону України «Про статус Засновника сучасної держави Україна-народного депутата» щодо призначення щомісячного довічного грошового утримання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням текст законопроєкту, який зареєстровано 4 вересня.

Уряд має намір врегулювати механізм фінансування та виплати щомісячного довічного грошового утримання народним депутатам I скликання, які на початку 1990-х років голосували за Декларацію про державний суверенітет України і Акт проголошення незалежності України, а нині мають відповідний почесний статус «батьків Незалежності». Зокрема, цій категорії осіб пропонується за бажанням перейти на щомісячне довічне грошове утримання (замість пенсії), розмір якого складатиме 80% від місячної заробітної плати народного депутата України поточного скликання-члена комітету поточного скликання. На сьогодні рядовий депутат IX скликання одержує 66 560 грн у місяць. 80 відсотків від цієї суми складає 53 248 грн – це і буде довічне грошове утримання окремих екснардепів.

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Для порівняння: народний депутат кількох скликань (у тому числі першого) Михайло Косів повідомив «Главкому», що нині отримує 22 тис. грн пенсії у місяць.

За даними Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності, станом на початок вересня 2026 року претендувати на щомісячне довічне грошове утримання можуть 170 колишніх народних депутатів, які мають статус «Засновник сучасної держави Україна». Відповідно, потреба у державному фінансування на ці виплати складає 36,2 млн грн (розрахунок за вересень-грудень 2026 року). Водночас на повний бюджетний 2027 рік сума щомісячного довічного грошового утримання 170 ексобранців складатиме 108,62 млн грн.

Наразі урядовий законопроєкт направлено на ознайомлення чинним народним депутатам.

Як повідомляв «Главком», попередній Кабмін, який очолювала прем’єр-міністр Юлія Свириденко, на початку липня 2026 року направив до Верховної Ради аналогічний законопроєкт з врегулювання щомісячного довічного грошового утримання народних депутатів-Засновників сучасної держави Україна. Однак парламент його не встиг розглянути через відставку Кабміну у середині липня. Тому сам законопроєкт було відкликано з Ради.

Крім того, 24 серпня 2026 року Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про присвоєння почесного статусу «Засновник сучасної держави Україна-народного депутата». У цей день 87 народних депутатів I скликання у сесійній залі парламенту отримали посвідчення і нагрудний знак.